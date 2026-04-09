Jubiläum in Rosenfeld: 30 Jahre OGL „Grüner Baum“ – viele Projekte stehen an

Seit 30 Jahren besteht der Obst-, Gartenbau- und Landschaftspflegeverein „Grüner Baum“ nun schon in Leidringen. Zum Jubiläum gibt‘s tatkräftige Projekte.
„Es geht nicht um das Riesenfest, das ist nicht das Entscheidende“, erklärt Vorsitzender Anton Müller. „Wir möchten eine Rundumerneuerung.“ Nach dem 30-jährigem Bestehen kann schon mal das ein oder andere Projekt einschlafen. Doch der Obst, Gartenbau- und Landschaftspflegeverein „Grüner Baum“ (OGL) meldet sich rechtzeitig zum Jubiläum nicht nur mit seinen geschichtlichen Wurzeln, sondern auch mit ganz viel frischem Wind zurück.