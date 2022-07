8 Die zweite Mannschaft des SVR freut sich über den Aufstieg in die Kreisliga A. Foto: Dieringer

Strahlender Sonnenschein, die Beine gemütlich im Pool baumeln lassen, dazu gute Musik und ein Cocktail in der Hand. Was sich wie ein entspannter Urlaub im Süden anhört, war beim Sportverein Rangendingen am Wochenende genau so zu erleben.















Rangendingen - Die Verantwortlichen rund um das Vorstandstrio Matthias Stauß, Marco Schmid und Stefan Wiest haben für den 100-jährigen Geburtstag ihres Herzensvereins keine Kosten und Mühen gescheut. Mehrere Tonnen Sand wurden am auf dem Festgelände ausgekippt, mittendrin die Strandbar und ein kleiner Pool die für eine erfrischende Abkühlung sorgten.

Live-Band "Dirty Saints" eröffnet Jubiläum

Im großen Festzelt hinter der Tribüne gaben sich über das Festwochenende gefühlt halb Rangendingen und viele Besucher aus der näheren Umgebung die Klinke in die Hand. Nach dem AH-Turnier am Freitag, welches der SV Grün-Weiß Stetten für sich entscheiden konnte, eröffnete die Liveband "Dirty Saints" das Jubiläum. Der Samstag stand ganz im Zeichen des Sports. Vormittags spielten acht Freizeitmannschaften um den Turniersieg beim Beachvolleyball, ehe nachmittags 30 Mannschaften die Krone des Elfmeterkönigs ermittelten.

Party mit Mallorca-Hits

Umrahmt wurden die Freizeitsportaktivitäten von mehreren Fußball-Einlagespielen der D-, B-, und A-Jugend sowie der zweiten Mannschaft. Die erste Aktivenmannschaft durfte sich gegen eine Bezirksauswahlmannschaft beweisen, die bei hochsommerlichen Temperaturen gekonnt Ball und Gegner laufen ließen. Zwar hatte der SVR das Nachsehen, dies tat der Stimmung jedoch überhaupt keinen Abbruch, brachte DJ Wolle am Abend das Festzelt mit seinen Party- und Mallorca-Hits zum Beben.

Auch Nachwuchs zeigt Können

Am Sonntagvormittag zeigten die jüngsten Fußballer ihr Können. Von den Bambinis bis hin zur C-Jugend durften alle am Festwochenende groß Aufspielen. Die Turndarbietungen im Freien bildeten den Höhepunkt am Sonntag, ehe mit der Fun-Olympiade für Jedermann und der Kultliveband "Amoradas" das Jubiläum seinen gebührenden Ausklang fand.