Jubiläum in Oberndorf: Mit Musik durch den Sonnenaufgang

„Welch ein Geschenk ist ein Lied“: Der MGV Hochmössingen zaubert magische Stimmung beim Morgensingen an der Kapelle. Es ist die Jubiläumsveranstaltung zum Motto „Heimat“
Ein herrlicher Sonnenaufgang, mit Sorgfalt ausgewählte Lieder und Texte in freier Natur, ein feierlicher Morgengottesdienst mit gesanglicher Umrahmung an der idyllischen Antoniuskapelle und der gemeinsame Gang über die Feldwege in Begleitung des Musikvereins zum Frühstück und Frühschoppen auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der Familie Kopf waren die Puzzlestücke, die sich zu einem perfekten Bild zusammenfügten und manches Herz in der Morgenfrische erwärmten.