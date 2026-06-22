Jubiläum in Oberndorf: Mit Musik durch den Sonnenaufgang

„Welch ein Geschenk ist ein Lied“: Der MGV Hochmössingen zaubert magische Stimmung beim Morgensingen an der Kapelle. Es ist die Jubiläumsveranstaltung zum Motto „Heimat“

Ein herrlicher Sonnenaufgang, mit Sorgfalt ausgewählte Lieder und Texte in freier Natur, ein feierlicher Morgengottesdienst mit gesanglicher Umrahmung an der idyllischen Antoniuskapelle und der gemeinsame Gang über die Feldwege in Begleitung des Musikvereins zum Frühstück und Frühschoppen auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der Familie Kopf waren die Puzzlestücke, die sich zu einem perfekten Bild zusammenfügten und manches Herz in der Morgenfrische erwärmten.

Der Männergesangverein „Eintracht“ Hochmössingen hatte das Jubiläumsjahr anlässlich seines 150-jährigen Bestehens unter das Motto „Heimat“ gestellt und zur zweiten von vier Jubiläumsveranstaltungen eingeladen. Der Mut der Vereinsführung bei der Planung dieser Premiere des MGV wurde mit einer überwältigenden Besucherresonanz belohnt.

Großes Interesse

Der Vorsitzende Hans-Jörg Krämer sprach von einem einzigartigen Ort, der gut gepflegt werde und bei den Einwohnern von Hochmössingen und Fluorn gleichermaßen beliebt sei. Zwar hatte die „Eintracht“ das Antoniusfest schon verschiedentlich mit Gesang umrahmt, jedoch noch nie zu so früher Stunde. Zahlreiche Menschen wollten sich dieses besondere Ereignis nicht entgehen lassen und fanden sich pünktlich zum Sonnenaufgang um 5.24 Uhr auf dem Hochfeld an der Gemarkungsgrenze ein. Längst nicht alle Gäste eroberten einen Sitzplatz und verfolgten das Programm im Stehen.

Als Einstieg dienten der Bibeltext „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, vorgetragen vom stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Bisson, sowie das Lied „Oh Herr, welch ein Morgen“. Vier weitere Impulse mit lyrischen Texten, sorgfältig von Marlene Bisson ausgesucht, wurden zwischen den Chorstücken rezitiert.

Umfangreiches Repertoire

Im Liedgut, das Chorleiterin Anja Hirt mit den rund 30 Männern einstudiert hatte, fanden sich alle Themen dieses magischen Morgens wie „Das Morgenrot“, der anbrechende Tag und das Vogelgezwitscher wieder. Großer Dankbarkeit und Freude gab der Chor mit „Welch ein Geschenk ist ein Lied“ Ausdruck. Auch den anschließenden Gottesdienst mit Pfarrer Martin Schwer von der katholischen Kirchengemeinde gestaltete der Chor mit. So kam insbesondere für die 14 Sänger, die seit 2023 hinzugewonnen werden konnten, ein umfangreiches Repertoire zusammen.

Krämer zeigte sich mit dem Probenbesuch ebenso zufrieden wie mit dem Erfolg der Veranstaltung. „Ich bin froh, dass das Angebot so gut angenommen wird und Akteure wie Gäste mit Spaß dabei sind“, zog er ein positives Fazit und kann sich in einigen Jahren eine Neuauflage vorstellen. Vom guten Miteinander im Dorf zeugte die Unterstützung, die der Jubiläumsverein erhielt.

Besonders gut traf es sich, dass die aktiven Sänger Jörg Kopf sowie sein Sohn Jens ihre Maschinenhalle für das Frühstück zur Verfügung stellten. Auch die Fotoausstellung über 150 Jahre Vereinsgeschichte war nochmals zu sehen. Das Frühstücksangebot des MGV fand großen Anklang. Der TSV Hochmössingen übernahm den Arbeitsdienst. Für gute Stimmung und solistische Glanzpunkte sorgte der Musikverein unter der Leitung von Stefanie Schwarz. Als krönenden Abschluss des Frühschoppens vereinten sich Musiker und Sänger zum „Hochmössinger Heimatlied“.

Jubiläumsfest

Am 18. Juli lädt der MGV zur großen Open-Air-Fete an der Festhalle ein. Geplant sind ein Oldtimer-Traktortreffen mit Rundfahrt, der Auftritt eines Massenchors mit mindestens 150 Männerstimmen und am Abend Blasmusik und Partystimmung mit der Band „Blowfeld“.