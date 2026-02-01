Jubiläum in Obereschach: Starker Auftritt beim Jubiläumsball der Gayser-Gilde

Einen starken Auftritt legten alle Akteure beim Jubiläumsball der Gayser-Gilde anlässlich ihres 50-jährigen Vereinsbestehens in der Festhalle hin, in der alle Plätze belegt waren.

Angefangen bei Sellina Dittmar, Patrick Fleig und Dennis Deiter, die wie immer gekonnt und humorvoll, mit Charme und Witz durch das dreistündige Programm führten, bis hin zu den Jüngsten in der Gilde, die wohl auch noch das 100-jährige Bestehen der Gayser-Gilde erleben werden und für ihren Piratentanz großen Beifall einheimsen durften.

Überdies löste Patrick Fleig seine Wette ein, falls in diesem Jahr ein Konterfei der Gayser-Gilde die Fastnachtsbierflaschen der Fürstenberg-Brauerei zieren würde, er in dem edlen Gerstensaft ein Bad nehmen werde,

Einen gelungenen Auftakt machte die Garde Brigachtal mit einem schwungvollen Tanz, bevor die Gayser-Musikanten unter der Leitung von Thomas Haberer in die Halle einzogen und während des gesamten Programms für Stimmung sorgten.

Auch Ortsvorsteher Jürgen Goltz und Anne-Rosel Schwarz, Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung, ließen es sich nicht nehmen, in Versform der Gilde zum Jubiläum zu gratulieren, bevor Leon Tomse und Lukas Hägele demonstrierten, wie es bei einem Lehrersprechtag zugehen kann.

Mit großem Beifall bedacht wurde das Männer-Ballett der Gayser-Gilde beim Jubiläumsball in der Obereschacher Festhalle. Foto: Kurt Weiß

Nach einem weiteren Kinder-Ballett unter der Leitung von Frauke Wörner hatte Ehrengildemeister Ulrich Wolbert als „Urinata“ seinen großen Auftritt. Nicht fehlen durften auch die Gayserwieber mit ihrer Parodie zu „50 – sah noch nie so gut aus“.

Großen Beifall gab es auch für Ralf Dittmar mit seinen beiden Töchtern Mia und Marie und mit Luca Fleig für ihre musikalischen Darbietungen als Gayser-Rocker.

Mit einer Bütt auf das Fürstenberg-Bier wusste auch Julian Wörner zu gefallen, bevor das Männer-Ballett unter der Leitung von Kristin Haberer und Belinda Doering seinen großen Auftritt hatte.

Riesigen Beifall heimste auch Georg Weiß als italienischer Gastarbeiter für seine Bütt ein, bevor das Damen-Ballett unter der Leitung von Steffanie Laufer für einen gelungenen Abschluss sorgte.