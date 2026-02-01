Jubiläum in Obereschach: Starker Auftritt beim Jubiläumsball der Gayser-Gilde

Einen starken Auftritt legten alle Akteure beim Jubiläumsball der Gayser-Gilde anlässlich ihres 50-jährigen Vereinsbestehens in der Festhalle hin, in der alle Plätze belegt waren.
Angefangen bei Sellina Dittmar, Patrick Fleig und Dennis Deiter, die wie immer gekonnt und humorvoll, mit Charme und Witz durch das dreistündige Programm führten, bis hin zu den Jüngsten in der Gilde, die wohl auch noch das 100-jährige Bestehen der Gayser-Gilde erleben werden und für ihren Piratentanz großen Beifall einheimsen durften.