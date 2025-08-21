Jubiläum in Neuhengstett: Flüchtlinge gründen einst den Ort

Neuhengstett feiert – die Wurzeln des Orts reichen 325 Jahre zurück.
Zur Jahrtausendwende 2000 feierte Neuhengstett mit einem großen Fest sein 300-jähriges Bestehen. Seither ist schon wieder ein ganzes Vierteljahrhundert ins Land gezogen, in dem sich der Waldenserort, ein Teilort der Gesamtgemeinde Althengstett, weiterentwickelt hat, sich seiner Wurzeln jedoch auch sehr bewusst blieb. Von Mitte September bis Mitte Oktober wird mit verschiedenen Veranstaltungen der laut den Archiven offiziellen Ortsgründung am 1. September 1700 gedacht und 325 Jahre Neuhengstett gefeiert. Höhepunkt wird ein Festtag rund ums Waldenserareal sein.