Jubiläum in Nagold: Volkshochschule legt Klassiker neu auf

Das neue Programm der Volkshochschule Oberes Nagoldtal (VHS) ist erschienen. Anlässlich des 50. Geburtstags, den die VHS im Juni feiert, hat das neue Programmheft einen goldenen Umschlag. „Am 9. Juni 1976 kamen die Vertreter unserer Trägerkommunen zu ihrer ersten Versammlung als Zweckverband zusammen“, sagt VHS-Leiter Mario Gotterbarm. „Unser goldenes Jubiläum wollen wir gemeinsam mit unseren Teilnehmern feiern – mit einem Extra-Programm, das sich über das ganze Jahr erstreckt.“