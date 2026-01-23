Jubiläum in Nagold: Volkshochschule legt Klassiker neu auf

Die Volkshochschule Oberes Nagoldtal hat ihr Programm für Frühjahr und Sommer 2026 vorgelegt – passend zum 50-jährigen Bestehen in einem goldenen Umschlag.

Das neue Programm der Volkshochschule Oberes Nagoldtal (VHS) ist erschienen. Anlässlich des 50. Geburtstags, den die VHS im Juni feiert, hat das neue Programmheft einen goldenen Umschlag. „Am 9. Juni 1976 kamen die Vertreter unserer Trägerkommunen zu ihrer ersten Versammlung als Zweckverband zusammen“, sagt VHS-Leiter Mario Gotterbarm. „Unser goldenes Jubiläum wollen wir gemeinsam mit unseren Teilnehmern feiern – mit einem Extra-Programm, das sich über das ganze Jahr erstreckt.“

Die Idee zu einem Extra-Programm sei bei einer Recherche zur Geschichte der VHS entstanden: Denn bereits vor 25 Jahren, so Gotterbarm, habe die VHS ein Extra-Programm mit Jubiläumsnostalgiekursen aufgelegt, die an die Anfänge erinnern sollten – sofern möglich, sogar mit Dozentinnen und Dozenten aus dieser Zeit. „Die Idee hat uns gefallen, denn auf diese Weise knüpfen wir an unsere Geschichte an, lassen diese lebendig werden – und vor allem: unsere Teilnehmer haben die Möglichkeit, an besonderen Veranstaltungen teilzunehmen“, sagt Gotterbarm.

Bereits am 6. Februar geht es los: Kunstinteressierte dürfen sich auf einen Sonderkurs Pastellmalen mit Tamara Gross freuen. „Kreative Frühjahrs- und Osterideen mit Naturmaterialien“ in Ebhausen (19. März) und ein Töpferkurs für Kinder mit Claudia Steiner in der Jugendkunstschule (ab 8. April) bieten spannende Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden.

Um neue Erkenntnisse ergänzt

Am Dienstag, 17. März, wird Stefan Ackermann einen Vortrag über den frühen Thomas Mann halten. Stefan Ackermann ist seit den 1970er Jahren für die Volkshochschule als Dozent tätig und vielen Nagoldern bestens bekannt. Er wird mit einem Vortrag kommen, den er vor 50 Jahren im Rahmen einer Vortragsreihe zur ‚Erzählkunst um 1900‘ gehalten hat, selbstverständlich ergänzt um neuere Forschungen zu Thomas Mann. Die Musik, die in den Erzähltexten von zentraler Bedeutung ist, wird während des Vortrags eingespielt.

Gleich am Donnerstag darauf, den 19. März, blickt Ulrich Schmelzer auf die frühe Geschichte der Nagolder VHS – also die Vorgeschichte des Zweckverbands, die bis vor kurzem noch unbekannt war. Schmelzer hat herausgefunden, dass die Anfänge der VHS in Nagold nicht im Jahr 1947 liegen, als das Volksbildungswerk gegründet wurde, sondern bereits im Jahr 1919. Die politische und gesellschaftliche Aufbruchsstimmung zu Beginn der Weimarer Republik führte auch in Nagold zur Gründung einer Volkshochschule. Diese spannende Vorgeschichte, die mit dem Nagolder Lehrerseminar eng verknüpft ist, wird Thema seines Vortrags sein.

Blick in die Kronenbrauerei

Ebenfalls am 19. März öffnet Eberhard Haizmann für VHS-Teilnehmer die Türen in die Hochdorfer Kronenbrauerei – für ein Bierseminar, das in dieser Form bereits vor 25 Jahren stattgefunden hat und nun neu aufgelegt ist. Das Seminar, das Einblick in die Geschichte des Bieres, die Rohstoffe und Techniken der Bierherstellung vermittelt, wird abgerundet durch eine Verkostung und eine Brauereibesichtigung.

Und schließlich wird in der selben Woche am Freitag, 20. März, Uwe Schill durch die Mühle in Rohrdorf führen – Teilnehmer haben nach vielen Jahren einmal wieder die Möglichkeit, mit der VHS einen Blick hinter die Kulissen dieses altehrwürdigen und gleichzeitig modernen Handwerksbetriebs zu werfen, der erstmalig 1309 im Rahmen einer Schenkung erwähnt worden ist.

Monika Rack bietet noch einmal, wie in den 1980er-Jahren, einen Einstieg in die „Entspannung nach Jacobson“ an, eine Methode der Muskelentspannung – dieser Jubiläumskurs beginnt bereits am 13. März. Birgit Löw, seit 40 Jahren aktive Dozentin in der beruflichen Bildung an der VHS Oberes Nagoldtal, wird am 15. April einen Klassiker der 70er- und 80er-Jahre neu auflegen: „Kurzschrift einfach erklärt – der Einstieg in die Stenografie“.

Kurse im Kurzformat

„Unsere Jubiläumsnostalgiekurse sind allesamt im Kurzformat, mit maximal zwei Terminen, so dass auch Interessierte, die wenig Zeit haben, teilnehmen können“, betont Gotterbarm. Die VHS biete die Jubiläumskurse mehrheitlich kostenlos oder zu einer Sondergebühr von nur fünf Euro an. Lediglich Kurse, die besondere Lehrmaterialien oder Lebensmittel benötigten, seien entsprechend der Auslagen kalkuliert.

„Wir wollen unsere Geschichte auch gerne in einer Ausstellung dokumentieren“, sagt Gotterbarm. Dafür sammelt die VHS derzeit noch Bildmaterial. Gedruckte Fotos oder Originaldokumente können bis zum 26. Januar in derVHS-Geschäftsstelle abgegeben oder eingeworfen werden. Digitales Material kann per E-Mail mit dem Betreff „Jubiläum“ an die VHS gesendet werden.

„Wir würden uns freuen, wenn wir noch das eine oder das andere Foto aus 50 Jahren Kursbetrieb erhalten könnten“, sagt Gotterbarm. Die Ausstellung organisiert die VHS zusammen mit dem Fotoclub Nagold. Die Vernissage, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind, soll am 21. Mai um 19 Uhr in der VHS stattfinden.

Anmeldungen zu den Kursen

Über die Homepage

www.vhson.de

telefonisch

unter 07452 9315-0 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr sowie Montag, 14 bis 16.30 Uhr)

persönlich

in der Geschäftsstelle (Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr sowie Montag, 14 bis 16.30 Uhr)

schriftlich

per E-Mail an info@vhson.de oder mit Anmeldeformular (im Programmheft auf Seite 119)