Jubiläum in Nagold: Ein Senior unter den Seniorenräten im Kreis Calw

Mit Grußworten, Musik und einer Vortrag feierte der Stadtseniorenrat Nagold sein 30-jähriges Bestehen.
Wer den 30. Geburtstag feiert, der ist – um mit Albert Einstein zu sprechen – relativ alt oder relativ jung. Für die drei jungen Damen von der städtischen Musikschule, die das 30-jährige Bestehen des Stadtseniorenrats Nagold mit ihren Flöten musikalisch begleiteten, ist die 30 noch weit weg. Für die meisten Besucher im Kubus ist sie noch weiter weg – allerdings von der anderen Seite aus betrachtet. Für den Kreis-seniorenratsvorsitzenden Eberhard Fiedler gehört der Stadtseniorenrat Nagold mit 30 zu den Senioren unter den kommunalen Seniorenräten.