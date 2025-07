1 Der Schützenverein in Mühlen wurde mit 34 Gründungsmitgliedern gegründet. Nun wird er 100 Jahre alt. (Archivbild) Foto: Schützenverein Der Schützenverein Mühlen hat viele Bauphasen seit den letzten 100 Jahren hinter sich. Auch eine doppelte Gründung steht in der Vereinsgeschichte. So entwickelte er sich.







Ein gutes Auge und eine ruhige Hand braucht ein Schütze um erfolgreich zu sein. Der Mühlener Schütze brauchte in der Vergangenheit zudem kräftige Hände. Vor allem dann, wenn sich der Verein wieder einmal, oder wie in den gesamten 100 Jahren, permanent in einer Bauphase befand.