Der 15. Juli wird nicht nur eingefleischten Fußballfans in Erinnerung bleiben: Da hat der gastgebende Verein wirklich etwas Großes auf die Beine gestellt. Möglich machten dies rund 120 ehrenamtliche Helfer, denen der Vorstand für ihre wertvolle Mithilfe ein großes Dankeschön aussprach. Eine weiterer Dank ging an die zahlreichen Sponsoren, die dieses Event ermöglicht hatten.

Talkrunde zum Auftakt

Mit einer Talkrunde zum Thema „Quo vadis Ehrenamt? Die große Herausforderung für die Vereine“ für geladene Gäste startete der Jubiläumstag im Festzelt. Als Zuschauermagnet erwies sich das „Jahrhundertspiel“ der Traditionsmannschaften vom VfB Stuttgart und von Werder Bremen, das mit einem 6:6-Unentschieden endete.

Mehr als 2000 Zuschauer zog das „Jahrhunderspiel“ an. Foto: Lothar Schwark

Stadionsprecher Jens Zimmermann vermeldete mit 2023 Zuschauern einen neuen Zuschauerrekord auf dem heimischen Sportplatz. Sorgen bereiteten zu Beginn die bei schwülem Wetter angekündigten Gewitter. Doch erste Schauer setzten erst gegen 21 Uhr ein. So blieb den Fans genügend Zeit, sich manches Autogramm von den angereisten Fußballlegenden abzuholen.

Schutz vor dem Regen bot das Festzelt, wo DJ Phil M den Besuchern mit heißen Hits noch weiter einheizte. Phil M gilt als ein Shootingstar in Clubs, bei Festivals und anderen Veranstaltungen.

Für die Athleten der Para-Ski-Nordisch-Mannschaft von 2003 gab es eine Foto-Collage. Foto: Lothar Schwark

Eine besondere Ehre war es für Vorsitzenden Mehmet Yilmaz, die Athleten der Para-Ski- Nordisch-Mannschaft von 2003 der damals vielbeachteten Para-Ski-Nordisch WM in Mitteltal begrüßen zu können. Das damalige Nationalteam wurde den Zuschauern in der Halbzeitpause des „Jahrhundertspiels“ vorgestellt. Als Erinnerung erhielten die Sportler eine Fotocollage. Als eine der bekanntesten Sportlerinnen hatte Verena Bentele bereits am Morgen an der Talkrunde im Festzelt teilgenommen.

Dem Ehrenvorsitzenden des SV Mitteltal-Obertal, Erich Uihlein, wurde von Sportkreispräsident Alfred Schweizer der Sportkreis-Ehrenbrief als höchste Auszeichnung des Sportkreises überreicht. Das Bild zeigt von links Jens Zimmermann, Memet Yilmaz, Erich Uihlein, Alfred Schweizer, Michael Ruf und Frank Burkhardt. Foto: Lothar Schwark

Bevor das Spiel unter Leitung des ehemaligen Fifa- und Bundesligaschiedsrichters Knut Kircher startete, hatte Sportkreispräsident Alfred Schweizer für den Ehrenvorsitzenden Erich Uihlein eine besondere Überraschung parat. Unter den Augen von mehr als 2000 Besuchern überreichte Schweizer dem langjährigen Macher und der Leitfigur des SV Mitteltal-Obertal den selten vergebenen Sportkreis-Ehrenbrief als höchste Auszeichnung des Sportkreises.

Ruf übernimmt Anstoß

Vor dem Anpfiff begrüßte Bürgermeister Michael Ruf die Traditionsmannschaften und Besucher. Er sprach dem SV Mitteltal-Obertal auch im Namen der Gemeinde seine Hochachtung dafür aus, was der Verein zum Jubiläum auf die Beine gestellt hat. Grund zur Freude bereitete auch der neue Kunstrasen, zu dem die Gemeinde rund 300 000 Euro beigesteuert hat. Zudem hat die Gemeinde etwa 40 000 Euro für die neue Flutlichtanlage mit LED-Licht investiert.

Dann gab es kein Halten mehr. Unter großem Applaus übernahm Ruf den Anstoß mit der Fußballlegende Guido Buchwald. Der hatte 325 Spiele für den VfB Stuttgart absolviert, wurde zweimal deutscher Meister und 1990 Weltmeister. Damit wurde der neue Kunstrasen offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Cacau hat nichts von seiner Dribbelstärke verloren. Foto: Lothar Schwark

Die Fußballkenner genossen es, ehemaligen Nationalspielern und Bundesligalegenden beim Dribbeln zu zusehen. Dass sein Ruf als Torschützenkönig der Bundesliga auch heute noch Bestand hat, belegte Ailton von Werder Bremen, der in Mitteltal gleich dreimal ein Tor erzielte. Beim VfB Stuttgart überzeugte Cacau, der 23 Länderspiele für Deutschland absolviert hat.

Mit dem Jubiläum und „Jahrhundertspiel“ hat der SV Mitteltal-Obertal in der Vereinsgeschichte einen neuen Meilenstein gesetzt.