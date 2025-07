Traditionell eröffnet wurde das Dorffest am Freitagabend bei sommerlichem Wetter mit dem Fassanstich auf der Bühne beim Dorfplatz.

Zur Einstimmung spielte der Musikverein Marschalkenzimmern. Vor drei Jahren wurde der neu gestaltete Platz, zusammen mit dem benachbarten Kindergarten, mit einem großen Festakt eingeweiht. Nun stand ein neuer Meilenstein in der Dorfgeschichte an. Ein „ganz besonderes Dorffest“ kündigte Ortsvorsteher Jochen Roth deshalb auch in seiner Begrüßung an. Dabei spielte Roth auf das Jubiläum „750 Jahre Marschalkenzimmern“ an.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch Bürgermeister Markus Huber, mehrere Stadträte und Ortschaftsräte sowie die Vereinsvertreter. Der Bürgermeister durfte den Holzhammer schwingen und das erste Fass anstechen. Er sei froh, dass es den Bürgerverein gebe, sagte Huber. Dieser hatte das Dorffest mit großem Einsatz organisiert.

Planungen laufen bereits seit zwei Jahren

Die Planungen begannen bereits im April 2023, erklärte Marcel Ebner vom Bürgerverein im Interview mit dem Ortsvorsteher. Viele Sitzungen und Telefonate sowie insgesamt etwa 500 ehrenamtlich geleistete Stunden gehörten zur Vorbereitung.

Die Showtanzgruppe der Garde Hochmössingen sorgt für Stimmung beim Dorffest in Marschalkenzimmern. Foto: Stöhr

Lang war deshalb auch die Liste der beteiligten Vereine, Helfer und Unterstützer, denen gedankt wurde. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Es sei ein „richtiges Dorffest von und für Marschalkenzimmern“ geworden, freute sich Roth. Auf dem Dorfplatz waren Hütten aufgebaut, an denen Speisen und Getränke verkauft wurden. Ein großes, offenes Festzelt überspannte den Dorfplatz und sorgte für Schutz vor der Sonne. Mit Graffiti und Luftgitarren begann die Showtanzgruppe der Garde Hochmössingen ihren energiegeladenen Auftritt. Die jungen Frauen tanzten zu rockigen Hits von „Green Day“ und „blink-182“ und sorgten für Begeisterung beim Publikum, das im Laufe des Abends immer zahlreicher wurde.

Zum Abschluss des Eröffnungsabends sorgte DJ Wayne für Partystimmung unter den Gästen.