Im Vergleich zu den traditionellen Mahlberger Vereinen – wie den Sportvereinen, der Narrenzunft mit ihrem Musikzug und dem Musikverein – blicke der DRK-Ortsverein Mahlberg auf eine vergleichsweise kurze Tradition zurück, erklärt dieser in seiner Pressemitteilung.

Aber: „ Für unseren Verein sind 25 Jahre der Anfang einer hoffentlich langen Tradition.“

Zumal trotz der recht jungen Geschichte des DRK Mahlberg schon viel geschehen sei. Manche DRK-Mitglieder seien von Anfang an, also seit 25 Jahren, dabei, haben die Geburtsstunde des Vereins miterlebt oder waren gar aktiv an der Gründung beteiligt und haben die Geschicke des Vereins über all die Jahre hinweg in Funktionen und Ämtern mitgestaltet.

Verein stellt die Verdienste engagierter Mitglieder vor

Als Rene Naudascher, Ursula Dosch und Martina Weber vor 25 Jahren den DRK-Ortsverein Mahlberg mitgegründet haben, konnten sie nicht ahnen, wie sehr es ihr Leben bestimmen würde, schreibt der Verein.

Ebenfalls Gründungsmitglied war Bürgermeister Dietmar Benz, der zwischenzeitlich das Amt des Vorsitzenden übernahm. „Herr Benz war als Vorsitzender die Stimme des Vereins und prägte maßgeblich dessen Ausrichtung. Mit Bürgermeister Benz hatten wir einen engagierten Nachfolger von Altbürgermeister Ulrich Hehr an unserer Vereinsspitze, der mit seiner Tatkraft und seinem Weitblick die Vereinsarbeit nachhaltig förderte“, hebt das DRK Mahlberg hervor.

DRK-Kreisgeschäftsführer Joachim Hurst (Mitte) gratuliert Gründungsmitglied und stellvertretender Vorsitzenden Martina Weber für 25 Jahre Mitgliedschaft und Vorsitzenden Dominik Volk für 20 Jahre Mitgliedschaft beim DRK-Ortsverein Mahlberg. Foto: DRK

Der verstorbene Altbürgermeister Ulrich Hehr war bis 1999 Vorsitzender, damals noch in Zusammenarbeit mit dem DRK Kippenheim. „Herr Hehr war der Wegbereiter und die treibende Kraft bei der Gründung unseres Vereins, unser Motor und Visionär über viele Jahre hinweg“, betont der Verein. Bis 2005 war Hehr als Beisitzer aktiv und übernahm danach für mehrere Jahre das Amt des Kassenprüfers. Für seine außergewöhnlichen Verdienste wurde ihm 2014 die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Dominik Volk trat im Jahr 2004 der Bereitschaft bei, wurde später Bereitschaftsleiter und ist seit November 2014 Vorsitzender. „Unter seiner Leitung konnten bisher wichtige Projekte realisiert und das Vereinsleben gestärkt werden. Sein unermüdlicher Einsatz und seine enge Verbundenheit mit den Vereinsmitgliedern machen ihn zu einer unverzichtbaren Führungspersönlichkeit“, dankt ihm der DRK-Ortsverein Mahlberg.

Untrennbar mit dem DRK-Ortsverein verbunden ist Rechner und „Finanzchef“ Rene Naudascher. „Ohne ihn läuft in unserem Verein nichts. Mit der Präzision eines Uhrwerks sorgt er verantwortungsvoll für die Sicherung unserer Vereinsfinanzen“, wird Naudascher in der Pressemitteilung gelobt.

Zur ersten Blutspende kamen bereits 116 Spender

Die erste Blutspende des DRK-Ortsvereins Mahlberg war am 21. Juli 1982, an einem Mittwoch. Es waren 116 Spender zur Blutspende erschienen. Bis in das Jahr 2010 führte der Verein einmal im Jahr in Mahlberg, überwiegend im Monat August, eine Blutspendeaktion durch. Im Jahr 2011 erweiterte der Verein seine Blutspendeaktion durch die Einführung einer zusätzlichen Weihnachtsblutspende auf zweimal jährlich. Seit 2012 gibt es in Mahlberg sogar drei Blutspendetermin pro Jahr. „Bemerkenswert ist, dass in unserer Geschichte in der Dezemberblutspende im Jahr 2013 Irmgard Jäger, seit 2019 ein fester Bestandteil unseres Teams, die 6001. Blutspenderin war“, so der Verein.

Im April 2023 wurde die magische Schallgrenze mit der 10 000. Blutspende in Mahlberg mit Annika Spanjer erreicht. „Mittlerweile sind unsere Blutspenden in Mahlberg zum Geheimtipp geworden. Seit Anbeginn haben uns über 11 000 Blutspender in Mahlberg aufgesucht“, schildert der DRK-Ortsverein Mahlberg. Ihr Blut wird dringend gebraucht: „Jeder von uns könnte morgen aus den unterschiedlichsten Gründen darauf angewiesen sein. Leben retten ist unbezahlbar“, so das DRK und nutzt sein Jubiläum, um allen Spendern besonders zu danken: „Durch Ihre Spende leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Hilfe für Verletzte und Kranke. Wir bedanken herzlich für Ihre Bereitschaft, Blut zu spenden.“

Lob für Teamgeist der Ehrenamtlichen

Aber auch das ganze Team erfährt in der Pressemitteilung Lob: „Was uns vom DRK-Ortsverein Mahlberg auszeichnet, ist unser echter Teamgeist – eine Eigenschaft, die leider immer seltener wird, aber für das Bestehen eines Vereins unerlässlich ist. Unser Erfolg wäre ohne das Engagement unserer Ehrenamtlichen nicht vorstellbar. Diese engagierten Personen handeln nicht nur, sondern betrachten ihre freiwilligen Aufgaben als eine Ehrensache.“ Es bleibt dem DRK-Ortsverein Mahlberg zu wünschen, dass dies noch mindestens für die nächsten 25 Jahre so b leibt.

Besondere Blutspende

Der DRK-Ortsverein Mahlberg lädt zur Blutspende am Freitag, 23. August, von 14.30 bis 19.30 Uhr in die Stadthalle (Meiergarten 14) ein. Zur Feier des Jubiläums erhalten alle Spender ein kleines Präsent. Eine Spende ist nur mit einer Terminreservierung unter /www.drk-blutspende.de/blutspendetermine möglich.