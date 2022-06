3 Beim Sportheim stellt der FCK auf dem Ausweichplatz ein Festzelt auf, um vom 24. bis 26. Juni sein 90-jähriges Jubiläum zu feiern. Foto: Maier

Auf 90 Jahre Vereinsgeschichte kann der Fußballclub FC Kickers Lützenhardt zurückblicken. Gern erinnern sich die aktuell 143 Mitglieder an die einst glorreichen Zeiten in der Landesliga, als Lützenhardts Fußballer zu den erfolgreichsten in der hiesigen Region zählten.















Waldachtal-Lützenhardt - Das Jubiläumsfest feiert der FCK groß von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Juni, mit einem Festprogramm im Festzelt und auf dem Manfred-Wittich-Sportgelände. Bei seinem Jubiläums-Wochenende sollen die großen und kleinen Besucher – Kinder und Senioren aus der Gesamtgemeinde – viele Aktivitäten und Spaß erleben. Geboten werden ein Kinderkarussell, Fußball-Dart und ein Schießstand.

Der Sportverein hat sich für Sonntag, 26. Juni, ab 14 Uhr einen Waldachtaler Seniorennachmittag unter dem Motto "Erleben" einfallen lassen. "Kaffee und Kuchen spendet der FCK zum Dank für Unterstützung der Waldachtaler Bürger in den vergangenen 90 Jahren", erklärt FCK-Chef Ludwig Blum. Kabarettist Klaus Birk und Wirtshausmusikant Bazi werden die betagten Gäste aus der Gesamtgemeinde unterhalten. Ab 17 Uhr spielt der "Sterntaler-Express" zum Festausklang. Aufgestellt wird ein 30 mal 10 Meter großes Festzelt, das über 300 Personen fasst.

Fünf Mannschaften spielen

Auf dem grünen Rasen wetteifern am Samstag, 25. Juni, von 12.30 bis 18.30 Uhr fünf aktive Fußballmannschaften um die Pokale: VfB Kickers Waldachtal, SC Dornstetten, SG Herzogsweiler/Durrweiler und SF Salzstetten. Kurzfristig abgesagt hat der SV Tumlingen-Hörschweiler. Dafür soll ein anderes Team einspringen.

Was vor 90 Jahren von den Brüdern Werner und Eugen Störzer mit einer Unterschriftensammlung zur Gründung eines Fußballvereins in Lützenhardt begann, wurde bei der Gründungsversammlung am 31. Januar 1932 um den Vorsitzenden Adolf Pfaff und seinem Stellvertreter Alois Schweizer im Gasthaus zur Krone besiegelt. Zum Glück wurde Lehrer Max Nolle, für die Älteren noch unvergessen, damals nach Lützenhardt strafversetzt. Da hatte der örtliche Fußballclub nicht nur einen guten Spieler und Kameraden, sondern später auch einen tatkräftigen Vorstand gefunden.

Früher auch Kraftsport und Tennis

Früher, so FCK-Vorsitzender Ludwig Blum, waren auch der Kraftsport, Tischtennis und Tennis in den FC Kickers integriert. Diese haben sich dann aber selbstständig gemacht. Acht Jahre lang, so der FC-Chef, habe der FCK in der zweiten Amateurliga gespielt (heute Landesliga). Nur wenige Teams aus dem Nördlichen Schwarzwald haben es wie der einst so renommierte Fußballclub aus dem Waldachtal geschafft, sich dauerhaft in dieser Spielklasse zu behaupten. Zeiten, von denen man heute noch träumt. Immer wieder verlor Lützenhardt Leistungsträger wie den VfB Stuttgart A-Jugendlichen und Jugendnationalspieler Michael Hornung an andere, höherklassige Vereine. Bekanntschaft mit dem grünen Rasen in Lützenhardt machten neben dem französischen Erstligisten Olympique Marseille (1977) auch die deutschen Fußball-Weltmeister Helmut Rahn und Horst Eckel. Rahn urlaubte auch schon im Kurort an der Waldach.

1987 startet der FC Kickers mit seinen legendären Jedermann-Hallenfußballturnieren unter Turnierleiter Ludwig Blum mit mehr als 400 Spielern: In 174 Partien erzielten die 58 Teams 622 Tore. Oftmals rollte der Lützenhardter "Post-Express" von Gerhard Rupp auf Platz eins ein. Rechtzeitig zur 50-Jahrfeier 1982 konnte das mit viel Eigenleistung erbaute Sportheim eröffnet werden.

Manfred Wittich senior hat den Fußballclub geprägt

Der Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande – Manfred Wittich senior (1922-1992) – hat den Fußballclub geprägt: Der langjährige Sportkreis-Vorsitzende Manfred Wittich (1972-1983) und spätere Kreis-Ehrenvorsitzende gilt beim FC Kickers Lützenhardt als Galionsfigur: 40 Jahre führte er seinen Heimatverein FCK als Vorsitzender und ihm zu Ehren wurde das Sportgelände benannt.

Gemeinsam mit dem VfB Cresbach hat sich der Lützenhardter Fußballclub im Jahr 2012 zum "VfB Kickers Waldachtal" zusammengeschlossen. Die Erste spielt aktuell in der Kreisliga B. Es ist Ziel, zur nächsten Runde wieder eine zweite Mannschaft zu stellen. Die Mannschaften werden in der kommenden Saison 2022/23 von Marco Hayer, Andreas Endres und Marius Schittenhelm betreut.

Die Verantwortlichen des Vereins

Die Führungsmannschaft des FC Kickers im Jubiläumsjahr 2022: Vorsitzender Ludwig Blum (seit 2001), Vize-Vorsitzender Leander Albrecht (2001), Finanzverwalter Franz Wittich (2001), Schriftführer Ralf Wittich (2015), Spielleiter Andreas Endres (2021), Jugendleiter Roland Röder (2021); Ausschussmitglieder: Klaus Bayer, Gerhard Gletter (20 Jahre Jugendleiter bis 2021 und über 20 Jahre Hüttenwirt: "Ein Spiel ohne eine Rote Wurst von Gletter ist kein Heimspiel", Zitat Ludwig Blum), Andreas Biancardi (2015), Jochen Glembotzki (2015), Patrick Bayer (2015); Beiratsmitglieder: Volker Störzer (mehr als 20 Jahre Ausschussmitglied bis 2021 und weiterhin zuständig für die wichtige Plakat- und Bandenwerbung), Ulrich Störzer (Platzkassierer und Unterstützung des Kassierers), Stefan Blum (Mitgliederverwaltung, Unterstützung des Kassierers und des Vorsitzenden), Kurt Störzer (zehn Jahre Platzwart).

Info: Das Festprogramm am Jubiläumswochenende

■ Freitag, 24. Juni: 18.45 Uhr Festabend im Festzelt mit Grußworten und Ehrungen vom Verein und Verbänden sowie Unterhaltung mit dem Musikverein Cäcilia Lützenhardt und Kabarettist Klaus Birk.

■ Samstag, 25. Juni: 12.30 bis 18.30 Uhr Fußball-Pokalturnier, Siegerehrung und Abschluss mit dem Duo Edel Tattoo.

■ Sonntag, 26. Juni: 10 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Cäcilia Lützenhardt, anschließend Mittagessen: Wiener Schnitzel, Steak, Rote Wurst, Kartoffelsalat, Pommes und mehr sowie geräucherte Forellen gestiftet vom Angelsportverein Lützenhardt; 12.30 Uhr Fußball-Parcours für Jugendliche; 13.30 Uhr Kinder-Olympiade auf dem Sportgelände; 14 Uhr Waldachtaler Seniorennachmittag: Der FC Kickers lädt zu Kaffee und Kuchen ein, unterhaltsamer "Erleben"-Nachmittag mit Kabarettist Klaus Birk und Wirtshausmusikant "Bazi" Horst Niederreiner; 17 Uhr Festausklang mit dem "Sterntaler Express".

