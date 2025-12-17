Jubiläum in Loßburg: Arburg feiert 40 Jahre Betriebsfeuerwehr

Mit einer Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen der Arburger Betriebsfeuerwehr wurde das Engagement der mittlerweile 27-köpfigen Mannschaft gewürdigt.
Jüngst wurde bei der Loßburger Firma Arburg ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: 40 Jahre Betriebsfeuerwehr. Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung würdigte der geschäftsführende Gesellschafter Michael Hehl das Engagement der mittlerweile 27-köpfigen Mannschaft, deren Kommandant Markus Kohler die Geschichte der Betriebsfeuerwehr Revue passieren ließ, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.