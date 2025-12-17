Jubiläum in Loßburg: Arburg feiert 40 Jahre Betriebsfeuerwehr

Mit einer Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen der Arburger Betriebsfeuerwehr wurde das Engagement der mittlerweile 27-köpfigen Mannschaft gewürdigt.

Jüngst wurde bei der Loßburger Firma Arburg ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: 40 Jahre Betriebsfeuerwehr. Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung würdigte der geschäftsführende Gesellschafter Michael Hehl das Engagement der mittlerweile 27-köpfigen Mannschaft, deren Kommandant Markus Kohler die Geschichte der Betriebsfeuerwehr Revue passieren ließ, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Zu den über 50 Gästen gehörten neben den aktiven und ehemaligen Feuerwehrleuten, Betriebssanitätern und Höhenrettern auch Kreisbrandmeister Frank Jahraus und der Loßburger Bürgermeister Christoph Enderle sowie die geschäftsführende Gesellschafterin Juliane Hehl, der Beiratsvorsitzende Armin Schmiedeberg und der Technikgeschäftsführer Guido Frohnhaus, heißt es weiter.

Rückblick auf die Historie der Betriebsfeuerwehr

„40 Jahre Arburg Betriebsfeuerwehr – das steht für Engagement, Zusammenhalt und Verantwortung“, betonte Michael Hehl in seiner Ansprache. „Die Arbeit unserer Mannschaft ist unverzichtbar! Sie sorgt nicht nur für Sicherheit bei Arburg, sondern auch für das Vertrauen unserer Mitarbeitenden, dass im Ernstfall kompetente Hilfe bereitsteht!“

Historie der Betriebsfeuerwehr

Im Namen der Unternehmerfamilien und der gesamten Organisation bedankte sich Hehl bei allen aktiven und ehemaligen Mitgliedern der Betriebsfeuerwehr für deren motivierte, langjährige und engagierte Arbeit. Als Anerkennung überreichte er dem Kommandanten Markus Kohler eine Jubiläumsurkunde.

Anhand zahlreicher Fotos aus dem Unternehmensarchiv bot Kohler einen unterhaltsamen Rückblick auf die Historie der Betriebsfeuerwehr, heißt es weiter in der Mitteilung.

50 Jahre Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr

Gegründet im Jahr 1985 mit 17 Feuerwehrleuten, zähle die Betriebsfeuerwehr heute 27 Mitglieder. In vier Jahrzehnten habe sich nicht nur die Mannschaft vergrößert, auch die technische Ausstattung und der Fuhrpark seien kontinuierlich erweitert und modernisiert worden.

Und auch die Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Loßburg, die schon seit über 50 Jahren bestehe, sei intensiviert worden. So finden zwei Mal pro Jahr Gemeinschaftsübungen statt, um sicherzustellen, dass im Ernstfall alles reibungslos funktioniert.

Unsere Empfehlung für Sie Arburg fährt Fahrrad Fahrradaktion von Loßburger Firma kommt gut an Die Mitarbeiter von Arburg waren wieder mit dem Fahrrad unterwegs. So viele Kilometer haben sie bei diesem Mal zurückgelegt.

Kohler berichtete auch über die ersten Übungen, erfolgreiche kleinere und größere Einsätze, Investitionen in Ausrüstung und Fuhrpark sowie über die Auszeichnung „Partner der Feuerwehr“. Zudem habe die Veranstaltung ausgiebig Gelegenheit geboten, in familiärer Atmosphäre Erinnerungen auszutauschen und gemeinsam auf die Zukunft zu blicken.

Bedeutung des Ehrenamts im Allgemeinen

Bürgermeister Enderle gratulierte zum Jubiläum und zu den engagierten Mitgliedern der Betriebsfeuerwehr. In diesem Zusammenhang betonte er auch die Bedeutung des Ehrenamts im Allgemeinen und im Rahmen der Feuerwehr. Dank der, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Arburg stationierten, Freiwilligen Feuerwehr, der starken Arburg-Mannschaft und den gemeinsamen Übungen, sei man bestens für den Ernstfall gerüstet.

Kreisbrandmeister Frank Jahraus schloss sich, bei seinem wahrscheinlich letzten Besuch vor seinem Ruhestand, den Glückwünschen an und betonte die Weitsicht des Unternehmens, bereits vor 40 Jahren eine Betriebsfeuerwehr zu installieren, um im Ernstfall schnell eingreifen und so größere Schäden vermeiden zu können. Der Mannschaft dankte er für ihr ehrenamtliches Engagement und den Arburg-Gesellschaftern für die Investition in ihre Betriebsfeuerwehr.