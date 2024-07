Jubiläum in Jettingen: Die Blackbirds singen den Sommer herbei

Bereits beim Betreten der gut besuchten Halle war das diesjährige Konzert-Motto „Summertime“ allgegenwärtig: Die Wände waren geschmückt mit stilisierten Sommer-Blumen. Chorleiter Peter Eisele hatte wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, in dem der Chor einige Lieblingssongs aus vergangenen Konzerten präsentieren konnte, aber auch das Thema „Sommer“ von unterschiedlichen Seiten mehrfach beleuchtet wurde.

So startete das Konzert mit „Wonderful World“ von Louis Armstrong und „Change The World“ von Eric Clapton, mit denen die Blackbirds ihr Publikum schon einmal begeistert hatten. Weiter ging es mit „Flowers“ von Miley Cyrus, der ins Deutsche übersetzte Text wurde dem Publikum von Christa Schenzer-Heimann präsentiert. Beim mitreißenden „Aquarius/Let The Sunshine In“ entführte der Chor sein Publikum mit Perücken, Sonnenbrillen, Haarbändern und Blumenketten in die Zeit der „Flower Power“.

Ihre Vielseitigkeit konnten die Blackbirds einmal mehr beim zwischenzeitlich meist gecoverten Jazzstandard „Summertime“ beweisen. Die Blackbirds können inzwischen auch Oper. Nach „Bridge Over Troubled Water“ von Simon & Garfunkel hatte die Temperatur in der Halle hatte nun tatsächlich sommerliche Höhen erreicht. Zeit für einen Song mit Fächer: Der Chor präsentierte dieses zum Jubiläum kreierte Accessoire im Song „Cover Me In Sunshine“, das Pink 2021 mit ihrer Tochter Willow Sage Hart aufgenommen hatte. Die Textübersetzung lieferte Stefanie Gabel.

In der darauf folgenden Pause konnte sich das Publikum nicht nur mit Häppchen und Getränken eindecken, sondern auch den Fächer erwerben, der, wie Moderator Wolfgang Leicht scherzhaft bemerkte, auch nächstes Jahr noch verwendet werden könne, da nach dem 25-jährigen Chor-Jubiläum dann das 25-jährige Konzertjubiläum ansteht.

„Your Song“ entstand am Frühstückstisch von Elton Johns Mutter

Kein Konzert der Blackbirds ohne ihre Blackbirdband. Sie spielte dieses Jahr in der Besetzung Martin Schneider (Piano), Mathias Bär (Schlagzeug) und Ralph Gundel (Saxofon). Nachdem sie im ersten Konzertteil bereits mit den Jazzstandards „Misty“ und „Walk Tall“ begeistert hatte, startete sie den zweiten Konzertteil furios mit „Mas Que nada“, in dem jedes Bandmitglied mit einem Solo brillieren konnte.

Die Blackbirds sangen dann „Bad Habits“ von Ed Sheeran. Dem Publikum wurden die schlechten Angewohnheiten durch Sabine Garrido Diaz näher erläutert. Die nächsten beiden Songtitel zeigten die ganze Bandbreite der Entstehungsgeschichte eines Songs auf: „Now And Then“, als definitiv letzter Beatlessong, weist eine Entstehungszeit von gut 45 Jahren auf und wäre ohne den Einsatz von künstlicher Intelligenz nie fertig gestellt worden, „Your Song“ soll dagegen an einem Tag am Frühstückstisch von Elton Johns Mutter entstanden sein, die Melodie sogar in zehn Minuten.

„The Rose“ war in den Anfangsjahren immer das letzte Stück

Nach diesen gefühlvoll vorgetragenen Titeln folgte der flotte Konzertschluss. Zunächst der obligatorische ABBA-Song, „SOS“ in der Version, die Cher für ihr Cover-Album aufgenommen hatte. Das neu erarbeitete „Get Ready“ von den Temptations und zum Konzertschluss „Viva la Vida“ von Coldplay, ein Lieblingssong des Chors, wurden vom Publikum begeistert mit Applaus gefeiert.

Die erste vom Publikum eingeforderte Zugabe war „All Around My Hat“, bei dem der Chor noch einmal alle Register zog, gut behütet und mit Choreographie. Den endgültigen Schluss des Konzerts bildete dann nach der Zugabe der Blackbirdband das gemeinsam gespielte, gesungene und letztendlich gesummte „The Rose“. Dieser Song war in den Anfangsjahren das traditionell letzte Stück. Zum Jubiläumskonzert ließ der Chor diese Tradition wieder aufleben und zeigte sich damit bereit für die nächsten 25 Jahre.