Jubiläum in Hüfingen: Stadtmusik liefert glanzvolles Osterkonzert

Die Stadtmusik Hüfingen spielte am Ostersonntag ihr 75. Osterkonzert. Etwa 400 Zuhörer strömten am Feiertag in die Festhalle.
So kann man den Ostersonntag auch verbringen. Mit über 400 Zuhörern war die Festhalle in Hüfingen zum 75. Osterkonzert der Stadtmusik restlos ausverkauft. Langer Applaus und gleich zwei Zugaben waren der Lohn für die erleichterten Musiker, die sich in den Wochen vor dem Konzert probemäßig mächtig ins Zeug gelegt hatten. Stadtmusik-Dirigent Markus Burger hatte mit seinen rund 70 Stadtmusikern etliche anspruchsvolle Stücke ausgesucht.