Jubiläum in Hüfingen: Stadtmusik liefert glanzvolles Osterkonzert

Die Stadtmusik Hüfingen spielte am Ostersonntag ihr 75. Osterkonzert. Etwa 400 Zuhörer strömten am Feiertag in die Festhalle.

So kann man den Ostersonntag auch verbringen. Mit über 400 Zuhörern war die Festhalle in Hüfingen zum 75. Osterkonzert der Stadtmusik restlos ausverkauft. Langer Applaus und gleich zwei Zugaben waren der Lohn für die erleichterten Musiker, die sich in den Wochen vor dem Konzert probemäßig mächtig ins Zeug gelegt hatten. Stadtmusik-Dirigent Markus Burger hatte mit seinen rund 70 Stadtmusikern etliche anspruchsvolle Stücke ausgesucht.

Premiere hatte dabei auch ein Jugend-Projektchor, bei dem sich unter der Leitung von Serkan Özyildirim der Nachwuchs aus Aufen, Grüningen, Wolterdingen und Hüfingen eindrucksvoll vorstellte.

Nicht zuletzt bildete das traditionelle Osterkonzert auch den Rahmen für die Ehrung von besonders verdienten Musikern. Neben zwei Gold-Leistungsabzeichen-Trägern wurde auch Hüfingens „Blasmusik-Urgestein“ Peter Marx geehrt, der als erste Person überhaupt vom Stadtmusik-Vorsitzenden Stefan Limberger zum Ehrenvorsitzenden der Stadtmusik ernannt wurde.

Limberger zeigte sich auch hocherfreut, dass das 2026er-Konzert bereits das 75. Osterkonzert der Stadtmusik ist. 1948 fand die Veranstaltung zum ersten Mal statt und und seither gab es nur in vier Jahren eine Unterbrechung: zweimal wegen des Festhallen-Umbaus und zweimal wegen Corona.

Junge Musiker gestalten den Auftakt

Den Auftakt des Konzertes gestalteten die allerjüngsten Nachwuchsmusiker, die knapp 20 Akteure des Vororchesters unter der Leitung von Serkan Özyildirim und der Moderation von Roseline Hofmaier und Ida Moog. Der Nachwuchs brachte musikalische Themen aus „Harry Potter und der Stein der Weisen“ von John Williams in einem Arrangement von Paul Cook zu Gehör und spielte als Zugabe das Disney-Stück „Aladdin“.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtmusik Hüfingen Ein glänzendes Konzerterlebnis Die Stadtmusik Hüfingen begeistert mit ihrer Wintergala: von der Eiskönigin bis zu Frank Sinatra. Stehender Applaus nach zwei tollen Gala-Stunden.

Der Vierstädte-Jugend-Projektchor mit rund 50 Jugendlichen – ebenfalls unter der Leitung von Serkan Özyildirim und Moderation von Svenja Machate und Jonathan Schuhmacher, hatte gleich drei Stücke (und eine Elton-John-Medley-Zugabe) parat: „The Baron of Dedem“ von Carl Wittrock, „A Klezmer Karnival“ von Philip Sparke und Ausschnitte aus „The Phantom of the Opera“ von Andrew Lloyd Webber in einem Arrangement von Johnnie Vinson.

70 Stadtmusiker begeistern auf der Bühne

Mit der Titelmelodie „Les Adventures de Tintin“ aus der belgischen Comic-Serie „Tim und Struppi“ stellten sich nach der Pause die Hauptakteure des Abends, die 70 Stadtmusiker, auf der Bühne vor. Diese, wie auch die darauffolgende Ouvertüre aus Giuseppe Verdi’s Oper „Nabucco“, brachten die Musiker überaus gekonnt und präzise zu Gehör - und hatten den Applaus der Zuhörer sicher.

„Xenia Sarda“ von Hardy Mertens entführte die Konzertgäste schließlich in die Landschaft von Sardinien, der „Karibik des Mittelmeeres“. Weiter ging es mit der von Claudia Marx moderierten musikalischen Reise in den Nahen Osten und „Rikudim“ – eine Suite aus vier israelischen Volkstänzen aus der Feder von Jan van der Roost erklang.

Klar, dass sich das begeisterte Publikum nicht ohne Zugaben zufriedengab und nicht die Waschfrau vom Hüfinger Mühlenbach sondern „The Irish Washerwoman“ von Leroy Anderson als „Schmankerl“ gespielt wurde.

Im Gegensatz zum jetzigen Osterkonzert ist im kommenden Herbst dann wieder „leichtere Kost“ angesagt, wenn ein „lockeres“ Thema-Unterhaltungskonzert auf dem Programm steht.

Bewegte Geschichte

Entstehung

Schon im Jahr 1631 findet die organisierte Musik in Hüfingen erstmals eine urkundliche Erwähnung. Damals ist es eine Gruppe, die Musik zu Gottesdiensten und Kirchenfesten beisteuert. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts spielen diese Musiker dann auch bei Anlässen außerhalb der Kirche. In der Folge wird die Kapelle immer wieder aufgelöst und neu aufgestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt die Stadtmusik schließlich 1948 wieder zurück und darf endlich wieder auftreten.