Jubiläum in Hüfingen: 50 Jahre Schellenberg-Apotheke – ein Gesundheitszentrum für alle

Seit 50 Jahren ist die Apotheke ein wichtiger Bestandteil der regionalen Gesundheitsvorsorge. In sämtlichen Fachbereichen werden die Kunden umfassend beraten.
Die Hüfinger Schellenberg-Apotheke mit den Gesundheitsexpertinnen und Apothekerinnen Sarah Mast und Birgit Kuttruff-Soffel sowie dem engagierten Team und der modernen Ausstattung ist weitaus mehr als eine Apotheke. Sie ist ein Gesundheitszentrum für alle Generationen und für die regionale Gesundheitsvorsorge ein wichtiger Pfeiler. Nun feiert die Apotheke ihren 50. Geburtstag.