Jubiläum in Hüfingen: 50 Jahre Schellenberg-Apotheke – ein Gesundheitszentrum für alle

Seit 50 Jahren ist die Apotheke ein wichtiger Bestandteil der regionalen Gesundheitsvorsorge. In sämtlichen Fachbereichen werden die Kunden umfassend beraten.

Die Hüfinger Schellenberg-Apotheke mit den Gesundheitsexpertinnen und Apothekerinnen Sarah Mast und Birgit Kuttruff-Soffel sowie dem engagierten Team und der modernen Ausstattung ist weitaus mehr als eine Apotheke. Sie ist ein Gesundheitszentrum für alle Generationen und für die regionale Gesundheitsvorsorge ein wichtiger Pfeiler. Nun feiert die Apotheke ihren 50. Geburtstag.

Mut, Wissen und der Wunsch zur laufenden Fortbildung sind die Charaktereigenschaften von Apothekerin Birgit Kuttruff-Soffel, die am 2. Januar 1995 die Schellenberg-Apotheke von Vorgängerin Eike Sigle übernommen hatte, der Ehefrau des damaligen Stadtapothekers. Während diese langjährige „Hauptapotheke“ schon lange nicht mehr existiert, ist die Schellenberg-Apotheke zu einem wichtigen Ort von Medikamenten, Homöopathie, gesundheitsfördernden Mitteln, aber vor allem zu einem Ort der Aufklärung und gesundheitlichen Unterstützung von der Schwangerschaft bis ins hohe Alter mutiert.

30 Jahre lang war es die Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie mit Zusatzausbildungen in Ernährungsberatung, Homöopathie und Naturheilverfahren, geriatrischer Pharmazie und Palliativversorgung, Birgit Kuttruff-Soffel, die als Chefin mit Herz und Verstand und mutige Unternehmerin die Geschicke der Schellenberg-Apotheke leitete.

Der Mensch im Mittelpunkt

Doch immer standen bei ihr der Mensch als Ganzes und vor allem die Hüfinger im Mittelpunkt. So gehörte sie zum Team mit Christina Suppanz und Kerstin Skodell, die von 2002 bis 2018 die Hüfinger Gesundheitstage durchführten. Auch die Aktion „Leichter leben in Deutschland“ mit regelmäßigen Schulungen, Ernährungsberatungen und Vorträgen ist eine Initiative der Seniorchefin. Aus der altehrwürdigen, dunklen Apotheke schuf sie einen modernen Gesundheitsort.

Expertenwissen und Freundlichkeit sind zwei der Erfolgsgrundpfeiler der Apotheke. Inhaberin Sarah Mast ist hier im Gespräch mit einer Kundin. Foto: Silvia Bächle

„Die Kunden sollen sich bei uns wohlfühlen“, so auch die Devise von Tochter und Apothekerin Sarah Mast, welche im Januar vergangenen Jahres die Apotheke übernommen hat. Die 35-jährige Mutter zweier Kinder ist ebenfalls Apothekerin mit Herzblut und hat die Wissbegierde und den Mut ihrer Mutter geerbt.

Als einzige Apotheke zwischen Stuttgart und Freiburg wurde die Schellenberg-Apotheke als babyfreundliche Apotheke zertifiziert. „Vom Kinderwunsch bis zum Babyalltag gibt es bei uns nicht nur Ratschläge, sondern auch aktive Hilfe“, so Sarah Mast. Derzeit ist sie außerdem auf dem Weg zur pädiatrischen Pharmazeutin.

Service wird in der Schellenberg-Apotheke großgeschrieben. Hierzu zählt auch der Bringdienst, den die Fahrerin Sandra Fricker übernimmt. Foto: Silvia Bächle

Das Team mit 14 Angestellten, darunter drei neue Mitarbeiterinnen, wird von der Chefin beruflich gefördert, finanziell unterstützt und auch dem freundschaftlichen Teamgeist wird man hier gerecht. „Wir tun alles, damit sich die Kunden und auch das Personal bei uns wohlfühlen“, so Sarah Mast.

Allerdings sehen Tochter und Mutter (sie arbeitet weiterhin mit) noch schwierigere Zeiten auf die Apotheken zukommen. Vor allem die Online-Apotheken seien das Problem. Diese säßen im Ausland und hätten beispielsweise nicht die deutsche Mehrwertsteuer-Höhe zu bezahlen und können die Kunden mit hohen Rabatten auf verschreibungspflichtige Medikamente locken, was den Apotheken vor Ort verboten ist. Allerdings gehören wichtige Beratungs- und Informationsgespräche oder auch notwendige Medikationswechselwirkungschecks nicht zu deren Aufgaben.

Jubiläumswoche

Schellenbergapotheke

Zum 50. Geburtstag der Hüfingen Schellenbergapotheke laden Sarah Mast und Birgit Kuttruff-Soffel mit dem Team zu einer Woche voller Überraschungen ein. Vom 22. Juni bis zum 26. Juni finden Vitamin-D-Messungen statt. Gleichzeitig gibt es Rabattaktionen auf verschiedene Kosmetikartikel und Überraschungsgeschenke für Kinder.