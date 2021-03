2 Michael Theurer (rechts) bekam von Holger Dopp einen eigenen Kaktus. Foto: Hopp

Als Teil der Gartenschau "Neckarblühen" wurde vor zehn Jahren auch der Garten für winterharte Kakteen in der Sommerhalde eröffnet. Mit den Dornengewächsen ist seither auch die Zahl der Besucher in die Höhe geschossen. Der 60.000. wird dieses Jahr erwartet.

Horb - Ein Sommerabend in Horb vor vielen Jahren. Oberbürgermeister Michael Theurer hat zu einer Gartenparty eingeladen, die in einem der Gärten an der Sommerhalde stattfindet. Er wollte mit Menschen ins Gespräch kommen und Ideen sammeln, was mit den Gärten an der Sommerhalde geschehen könnte. Damals waren einige Gärten ziemlich vernachlässigt, und die Stadt als Eigentümerin suchte nach Lösungen. Dopp erinnert sich: "Als ich die Einladung bekommen hatte, war ich baff. Ich fragte mich: Warum lädt uns der Herr Theurer denn ein? Dann stand ich da mit meinem Weinglas und sah einen Haufen Leute, die ich nicht kannte."

