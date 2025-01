Jubiläum in Herrenzimmern

1 Herrenzimmern ist am Wochenende fest in Narrenhand. Foto: Hölsch

Beim Narrentreffen zum 50. Jubiläum der Narrenzunft Herrenzimmern ist jede Menge geboten. Am Sonntag, 19. Januar, findet der große Jubiläumsumzug statt, am Samstag der Nachtumzug. Hier die Details.









Link kopiert



Das Jubiläum in Herrenzimmern ist ein Großereignis mit vielen Gastzünften und jeder Menge Programm. Die Eröffnung am Freitagabend war schon sehr gelungen – hier die Bilder.Und am Samstag und Sonntag geht es Schlag auf Schlag weiter. Hier der Überblick.