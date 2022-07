2 Die Anlage liegt idyllisch an einem Hang unterhalb des Rapphofs, mit Blick auf Hechingen. Foto: Beiter

Inmitten einer Idylle schmiegen sich die 18 Minigolfbahnen an den Hang unterhalb des Rapphofs – und das seit 50 Jahren. Dieses Wochenende wird der runde Geburtstag gefeiert.















Hechingen - Der Weiher liegt einem zu Füßen, nur einen Steinwurf entfernt der Eisweiher und der Märchenpfad, eine Lücke zwischen den Bäumen gibt den Blick auf die Stadtkirche frei. Kein Wunder, dass Willi Konstanzer vor 50 Jahren auf die Idee kam, dort, auf der Wiese unterhalb seines Bauernhofs, eine Minigolfanlage zu bauen. Eine Tübinger Baufirma hatte die Bahnen betoniert – streng nach den genormten Regeln für eine Wettkampfbahn "Beton Abteilung 1".

Idee zum Bau der Anlage hat der Vater aus dem Urlaub mitgebracht

Die Idee sei dem Vater im Urlaub in Bad Tölz oder Lenggries gekommen. Wo genau kann sich Willis Sohn Günther da nicht mehr erinnern. Er hat die Anlage 2005 von seinem Vater übernommen und sie zu einer beliebten Freizeiteinrichtung in Hechingen ausgebaut.

Vor 50 Jahren, so Konstanzer, habe es weit und breit keine vergleichbare 18-Loch-Anlage gegeben und sie war sofort eine große Attraktion, die viele Besucher anlockte. Zur Ausgabe der Schläger und Bälle sowie der Schreibplatten hatte Willi Konstanzer einen Schäferkarren aufgestellt. Dieser war einige Jahre Zentrum des geselligen Betriebs auf der Anlage, der vielen Turniere und Siegerehrungen, die fast ausnahmslos in einem Fotoalbum verewigt sind.

Die beiden Söhne hatten ideale Trainingsbedingungen vor der Haustür

Der Vater und genauso Mutter Elisabeth hätten nie selbst einen Schläger in die Hand genommen, schüttelt Günther Konstanzer den Kopf. Doch dafür waren angesichts der idealen Trainingsbedingungen direkt vor der Haustür die beiden Buben der Konstanzers, Freddy und Günther, in ihrer Jugend umso sportlicher unterwegs. Damals, so erzählt der Jüngere, spielten sie beide in Tuttlingen, Singen und Bad Mergentheim in der Baden-Liga recht erfolgreich Minigolf.

Zwei Jahre nach der Inbetriebnahme gründete sich 1974 der Hechinger Minigolfclub, der natürlich eng mit der 18-Loch-Anlage in Verbindung stand. Doch die Existenz dieses ersten Clubs dauerte nur sechs Jahre. 2007, nachdem Günther Konstanzer die Anlage des Vater saniert und ihr neues Leben eingehaucht hatte, wurde auch der Minigolfclub wiederbelebt und neu gegründet – wesentlich erfolgreicher als beim ersten Versuch.

Kurt Reeck ist mit 84 Jahren der älteste aktive Spieler des Vereins

Heute ist der Verein 15 Jahre alt und sehr aktiv. Ältester noch aktiver Spieler ist Kurt Reeck aus Hechingen, der schon von Anfang an den Schläger auf dem Rapphof schwang. Das älteste Mitglied des Minigolfclubs ist die Seniorchefin auf dem Rapphof, Elisabeth Konstanzer.

Heute ist Carola Braschler die Vorsitzende des Minigolfclubs, Günther Konstanzer ihr Stellvertreter. Jährlich werden die Clubmeisterschaften ausgespielt, es gibt Ranglistenturniere sowie verschiedene Jux-Turniere und einmal jährlich das Jedermannturnier. In der Runde spielen die Hechinger in der Landesliga der Württemberg-Liga.

Kiosk hat heute eine Küche und eine überdachte Terrasse

Der Schäferkarren war schon 2005 bei der Übergabe vom Sohn an den Vater Vergangenheit. Doch Konstanzer Junior baute den bestehenden Kiosk aus und erweitere ihn um eine Küche sowie einen Gastraum mit überdachter Terrasse. Damit ist die Anlage bis heute ein beliebtes Ausflugsziel, auch für Schulklassen und Betriebsausflüge, wie Konstanzer erzählt.

Jubiläumsturnier für aktive Minigolfspieler

Das 50. Jubiläum der Anlage von Günther Konstanzer feiern die Minigolfer an diesem Wochenende mit einem "Welcome-Turnier" für befreundete Turnierspieler, die aus ganz Baden-Württemberg anreisen. Am Samstag werden sich die Spieler im Training mit der Anlage vertraut machen. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr wird dann Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn das Jubiläumsturnier für die Einzelspieler und Mannschaften eröffnen.

Öffnungszeiten

Der Rapphof an der Niederhechinger Straße 57 ist von April bis Ende Oktober durchgehend geöffnet, Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr und am Wochenende oder an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Mittwochs ist Training des Minigolfclubs.

Preise

Eine Spielrunde mit 18 Betonbahnen: für Kinder bis 11 Jahre 2 Euro; für Jugendliche bis 17 Jahren 2,50 Euro; für Erwachsene 3 Euro.