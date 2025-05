Die Vorbereitungen für das Festwochenende laufen: Vom 27. bis 29. Juni feiert Harthausen auf der Scher gemeinsam mit der Gemeinde Winterlingen ein besonderes Jubiläum: 750 Jahre Harthausen.

Der eigens gegründete Festausschuss arbeitet seit Monaten mit viel Engagement an der Organisation eines unvergesslichen Festwochenendes für Jung und Alt. Den Auftakt macht am Freitagabend ein feierlichen Sektempfang in der Mehrzweckhalle. Danach folgen Festreden, die den historischen Anlass würdigen, und ein buntes Programm, gestaltet von den örtlichen Vereinen. Alle sind willkommen.

„Leeza“ rockt zum Festauftakt

Der Samstagabend steht ganz im Zeichen der Geselligkeit. Die Partynacht beginnt mit einem zünftigen Fassanstich, musikalisch umrahmt vom Musikverein Harthausen und der Guggamusik Harthausen. Später am Abend sorgt die Band „Leeza“ für beste Stimmung.

Der Sonntag widmet sich ganz der Familie. Der Tag beginnt mit einem festlichen Gottesdienst, gefolgt vom Frühschoppen mit dem Musikverein Winterlingen. Am Nachmittag spielt der Musikverein Straßberg auf. Auf die Kinder wartet ein tolles Programm, das Spaß und Abwechslung verspricht.

Die Bulldogkameraden bedienen Nostalgiker

Technikbegeisterte und Nostalgiker kommen bei der Traktorausstellung der Bulldogg-Kameraden Harthausen voll auf ihre Kosten. Die Feuerwehr rundet das Programm mit einer spannenden Schauübung ab.

Die jüngsten Einwohner gestalten das Fest aktiv mit: Kinder aus Kindergarten und Grundschule zeigen ihr Können auf der Bühne.

Die Festschrift erzählt aus der Geschichte

Zu Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung Harthausens erscheint eine Festschrift, welche die Harthausener Vereine aktiv mitgestaltet haben. Der Festausschuss freut sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher und ein gemeinsames Wochenende voller Freude, Begegnungen und guter Unterhaltung. Bei gutem Wetter wird das Festwochenende auf dem Hof der Mehrzweckhalle stattfinden.

Eine Pfarrei gab es schon

Harthausen wurde erstmals 1254 erwähnt und erschien 1275 als „Harthusen uff der Scherr“. Eine Pfarrei wurde 1275 nachgewiesen. 1925 kam Harthausen zum Landkreis Sigmaringen und 1973 zum Zollernalbkreis. Zum 1. Januar 1975 wurde Harthausen gemeinsam mit Benzingen Teil der Gesamtgemeinde Winterlingen.

Das Festprogramm zum Jubiläum 750 Jahre Harthausen

Freitag, 27. Juni:

Um 18.30 Uhr beginnt der Festabend mit einem Sektempfang. Ab 19.30 Uhr gestalten die Harthausener Vereine das Festprogramm. Alle sind willkommen.

Samstag, 28. Juni:

Um 17 Uhr wird mit dem Fassanstich durch den Musikverein Harthausen und die Guggamusik die Partynacht eröffnet. Ab 20 Uhr sorgt die Liveband „Leeza“ für beste Stimmung und eine unvergessliche Nacht.

Sonntag, 29. Juni:

Der Familientag beginnt um 9 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst. Von 10.30 bis 13 Uhr gibt es Frühschoppen, gestaltet vom Musikverein Winterlingen. Von 14.30 bis 17 Uhr spielt der Musikverein Straßberg. Kinderaktionen, die Hüpfburg der VR Bank Heuberg-Winterlingen, eine Traktorenausstellung der Bulldogkameraden Harthausen, einer Schauübung der Feuerwehr sowie Auftritte der regionalen Musikvereine, des Kindergartens und der Grundschule runden den Tag ab.

Weitere Höhepunkt

rund ums Jubiläum: Auf dem Instagram-Account „750 Jahre Harthausen ad Scher“ gibt es spannende Rückblicke auf die Ortsgeschichte sowie Einblicke in die vielfältige Vereinswelt des Dorfes zu entdecken.