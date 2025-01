1 30 Kinder und Jugendliche waren nach dem Gottesdienst in Kappel-Grafenhausen als Sternsinger im Einsatz. Foto: Rest

In Kappel-Grafenhausen waren am Dreikönigstag rund 30 Sternsinger unterwegs. In Grafenhausen gibt es diese Tradition bereits seit 50 Jahren.









In einen feierlichen Gottesdienst hat Pfarrer Josef Rösch am Dreikönigstag 30 Kinder und Jugendliche, die an diesem Tag dann später in der Gemeinde als Sternsinger unterwegs waren, ausgesandt.