Die Gründungszeit der neuapostolischen Kirchengemeinde Glatten reicht bis ins Jahr 1924 zurück. Die ersten Gläubigen kamen in einfachsten Verhältnissen zusammen, wie die Kirchengemeinde in einer Mitteilung zum 100-jährigen Bestehen berichtet.

In einem Nebensaal des ehemaligen Gasthof Traube fanden die ersten Gottesdienste statt, geleitet von Gottlieb Lutz aus Freudenstadt. Später versammelten sich die Gläubigen im Haus der Familie Koch.

Am 27. September 1925 wurde die Gemeinde Glatten mit zwölf Mitgliedern gegründet. Christian Wälde wurde zum ersten Gemeindevorsteher berufen. Die noch junge Gemeinde wuchs weiter, bereits zwei Jahre später wurde das erste Kirchenlokal eröffnet. Die Einweihung fand 1927 statt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein eigener Gemeindechor gegründet. „Leider verstarb Christian Wälde ganz plötzlich 1927 mit nur 32 Jahren, die Gemeinde war in großer Trauer“, heißt es weiter.

Kirche 1964 eingeweiht

In den Folgejahren bis 1930 wuchs die Gemeinde auf 100 Mitglieder mit ihrem neuen Gemeindevorsteher Gottlieb Lutz an. In den 1950er-Jahren wurde Ernst Stein zum weiteren Gemeindeleiter berufen. Über 20 Jahre nahm er mit großer Hingabe seine Aufgabe war.

1956 wurde wegen des Wachstums eine Erweiterung des Kirchenlokals erforderlich. In den Folgejahren bahnte sich ein Neubau einer eigenen Kirche im Ort an. Gemeindemitglied Johannes Stoll stellte dazu ein Grundstück in der Dietersweiler Straße zur Verfügung. Am 21. November 1964 war es dann so weit: In großer Freude wurde das moderne Kirchengebäude eingeweiht. 1999 wurde eine umfangreiche Sanierung erforderlich. Dabei erhielt die Gemeinde eine zweimanualige Pfeifenorgel mit 13 Registern.

Derzeit 160 Mitglieder

Heute zählt die aktive Gemeinde 160 Mitglieder und wird von Gemeindevorsteher Rene Scheerer geleitet.

Den Jubiläumsgottesdienst zum 100-jährigen Bestehen leitete Apostel Martin Schnaufer, im anschließenden Festakt folgten Grußworte des stellvertretenden Bürgermeisters Friedrich Weigold und Karl-Heinz Kübler von der evangelischen Gemeinde. Sie beglückwünschten die Gemeinde und freuten sich über das gute Miteinander im Ort.

Weigold hob hervor, dass hier keine Tagespolitik besprochen werde, sondern die beste Botschaft der Welt zu hören sei. Er übergab im Namen der Gemeinde Glatten einen Strauß mit 100 Blumen. Kübler lobte die Hilfsbereitschaft und vielen gemeinsamen Aktivitäten der beiden Kirchengemeinden.