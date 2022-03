5 Diese historische Aufnahme entstand 1952, also drei Jahre nach der Wiedergründung des Musikvereins "Lyra". Foto: Mauthe

Geislingen. Doch genaugenommen reicht diese sogar bis zum 18, November 1921 zurück: Damals gründeten 22 Spieler um den Vorsitzenden Martin Birkle den ersten Geislinger Musikverein im damaligen Gasthaus "Harmonie".

Gründung der "Lyra" gilt heute als Startpunkt

Erst zwei Monate später, am 15. Januar 1922, entstand die "Lyra" unter dem ersten Vorsitzenden Anton Leimgruber. Dieser Verein setzte sich aus Geislingern zusammen, die schon länger in kleinerer Besetzung miteinander musizierten hatten. Sein Gründungsdatum gilt als eigentlicher Startpunkt des heutigen MVG.

Beide Vereine spielten einige Jahre "nebeneinander", gelegentlich aber auch bei gemeinsamen Auftritten miteinander. Unter der nationalsozialistischen sogenannten "Gleichschaltung" mussten sie sich jedoch am 15. Februar 1934 zwangsweise als "NS-Kapelle" zusammenschließen.

Zweiter Weltkrieg beendete das gemeinsame Musizieren

Das gemeinsame Musizieren in Geislingen endete schließlich am 1. April 1940 für den Rest des Zweiten Weltkriegs ganz: Weil alle wehrfähigen Musiker zum Kriegsdienst eingezogen wurden, waren keine Auftritte mehr möglich, und der Verein wurde damit faktisch aufgelöst.

Erst fast vier Jahre nach dem Krieg wurde am 7. Februar 1949 der Musikverein "Lyra" neu gegründet. Dessen Mitglieder um den Vorsitzenden August Blumenschein ließen ihn ins Vereinsregister eintragen. So konnte der einzige verbliebene Musikverein der Gemeinde Geislingen 1952 sein 30-jähriges Bestehen feiern.

Ungezählte Proben und Auftritte

Die sieben Jahrzehnte seither waren von ungezählten Proben und Auftritten – in Geislingen und auswärts –, Dirigenten- und Vorsitzendenwechseln, vor allem aber immer der Freude am gemeinsamen Musizieren geprägt. Das funktioniert über Orts- und Vereinsgrenzen hinweg: Am 15. März 1993 spielten erstmals alle drei Blasorchester der Musikvereine Geislingen und Erlaheim sowie der Stadtkapelle Binsdorf gemeinsam in der Schlossparkhalle.

Beim Finale standen damals insgesamt 115 Musiker gemeinsam auf der Bühne und boten unter der Leitung des Geislinger Dirigenten Julius Schneider den "Marsch der Medici" als Zugabe dar. Musizieren verbindet sogar die drei Geislinger Teilorte.

Festbuch zu Feier am 21. Mai

Detailliert nachlesen kann man all dies und vieles mehr in der Vereinschronik, die unter der Federführung von Alexander Joos entsteht. Für dieses Festbuch ist eine Auflage von 2500 Stück vorgesehen. Es soll beim Festakt am Samstag, 21. Mai, in der Schlossparkhalle vorgestellt werden.

Höhepunkte waren für den MVG immer wieder, als Gastgeber der Kreismusikfeste aufzutreten, blickt der heutige Vorsitzende Jürgen Haak zurück: "Die Treffen sind das, was es für uns ausmacht."

Kreisverbandsmusikfest am 21. Mai

Bei der bislang letzten Auflage im Jahr 2012 waren knapp 60 Gruppen mit mehr als 2000 Musikern beim Festumzug zu Gast: "So viele Musikanten zusammenzubringen – da schaut keiner auf die Arbeit" , unterstreicht Haak. Deshalb freuen er und seine Mitstreiter sich auch darauf, am ersten Juliwochenende das Kreisverbandsmusikfest auszurichten.