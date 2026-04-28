Jubiläum in Gauselfingen: So schön tönt es im Dreiländereck+

Die Gauselfinger Musikerinnen und Musiker feierten mit großem Publikum beschwingt das 70-jährige Bestehen ihres Vereins.
Es haben sich in Gauselfingen bestimmt schon in noch älterer Zeit Musiker zusammengefunden, um Ereignisse zu begleiten oder um zum Tanz aufzuspielen. Gesichert nachweisbar ist die Existenz einer Kapelle aus Aufzeichnungen des Jahres 1876. Die Gründung eines Musikvereins erfolgte 80 Jahre später, 1956. Und zwar aus ganz pragmatischen Gründen: Die damals selbstständige Gemeinde hatte angekündigt, den Musikanten keine finanzielle Unterstützung mehr zukommen zu lassen. Bezuschusst würden fürderhin nur eingetragene Vereine.