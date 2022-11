2 Die Mitglieder des Angelsportvereins Furtwangen feiern mit ihrem Vorsitzenden Mathias Rohrer (Zweiter von links) das 50-jährige Jubiläum. Foto: Verein

Förderung des Tourismus und der Kampf gegen Umweltverschmutzung waren vor 50 Jahren Ziele des neugegründeten Angelsportvereins. Diese Ideale gelten auch heute noch.















Furtwangen - Der Angelsportverein Furtwangen blickte bei einer Feierstunde im Schönenbacher Gasthaus Löwen auf die 50-jährige Vereinsgeschichte zurück.

Der Vorsitzende Mathias Rohrer erinnerte in seiner Ansprache an die Gründungsversammlung am 5. Juni 1972, an der 33 ortsansässige Bürger teilnahmen. Einige der damaligen Ziele wie den Fremdenverkehr anzuregen, sowie der Kampf gegen Umweltverschmutzung und Fischsterben gelten auch heute noch. Und Rohrer weiter, "wir haben einen guten Fischbestand". Unterstrichen wird das, weil zahlreiche Mitglieder, Gastfischer aus anderen Landesteilen und sogar aus dem Ausland nach Furtwangen kommen, weil sie die Breg mit dem guten Fischbestand schätzen.

Nassholzlager kritisch gesehen

Mit Argusaugen hat man deshalb in diesem Hitzesommer viele Blicke auf das einzigartige Bregwasser mit seiner natürlichen Reproduktion von Bachforellen geworfen. Durch die große Wasserentnahme für das Nassholzlager in Schönenbach befürchtete man eine nachhaltige Schädigung für das Bregwasser.

Auch der Klimawandel stellt den Angelsportverein vor große Herausforderungen. Auf den bisher guten Leistungen dürfe man sich deshalb nicht ausruhen, so der Vorsitzende. Alle Mitglieder, aber auch Behörden und Ämter sind zur Mitarbeit gegen den Klimawandel aufgerufen.

Bürgermeister Josef Herdner schloss sich in seinen Grußworten diesen Formulierungen, verbunden mit dem Angebot einer weiterhin konstruktiven und guten Mitarbeit, an.

Ehrung für verdiente Mitglieder

Eine Ehrung für den Verein gab es vom Bundesverband und vom, Bezirksvorsitzenden Südbaden des Landesfischereiverbandes BW Patrick Schnurr erhielt Gewässerwart Klaus Lachner eine Auszeichnung für seine langjährigen Verdienste in der Vorstandschaft. Gründungsmitglied Peter Werner erhielt die goldene Ehrennadel des Vereins. Ein eigens für das Jubiläum produzierter Film rief dann vergessene Vereinsgeschichten mit gemeinsamen Ausflügen und kapitalen Fängen hervor. Einig war sich die Jubiläumsrunde, dass man bei zahlreichen Arbeitseinsätzen einen guten Beitrag für eine nachhaltige Gewässernutzung geleistet habe.