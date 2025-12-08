Jubiläum in Felldorf: Narren feiern traditionell und modern

Die Narrenzunft Felldorf wird 50 Jahre alt. Felldorf wird sich vom 9. bis 11. Januar 2026 in eine Narrenhochburg verwandeln. Rund 6000 Besucher werden erwartet.
„Wir wollen modern sein, aber auch die Tradition bewahren“, sagen Anna-Lena Baur und Julia Hertkorn. Dass der Spagat gelingt, ist den beiden jungen Frauen zuzutrauen. Sie sind gewissermaßen mit dem Verein aufgewachsen. „Wir haben schon mit vier getanzt“, sagen sie. Da waren sie in der Kindertanzgruppe der Narrenzunft, und jetzt stehen sie als gleichberechtigte Vorständinnen voll in der Verantwortung.