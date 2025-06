1985 wurde der Musikverein Endingen, der sich nun schon mehrere Jahre Musikverein Endingen reloaded nennt, gegründet. Grund genug den runden Geburtstag dieses Jahr ausgiebig zu feiern – mit einem neuen Anhänger, neu gestalteter Homepage und einem Jubiläumskonzert im November.

Den Start machte ein Probenwochenende im Freizeitheim in Zimmern unter der Burg. Vorbereitet wurden mehrere musikalische Highlights dieses Jahr unter anderem das Open Air-Konzert beim Stadtteilfest in Endingen am 5. Juli anlässlich der Roadshow der Stadt Balingen. Auch einzelne Musikstücke, die beim Jubiläumskonzert am 15.11.25 in der Endinger Turnhalle gespielt werden, wurden bereits geprobt. „Die Zuhörer können sich auf ein bunt gemischtes Programm, das sich durch die Jahrzehnte des Vereins zieht, freuen!“ weiß Dirigent Markus Best zu berichten.

Mittlerweile nennt sich der Musikverein nun Musikverein Endingen reloaded, da nach 25 Jahren traditioneller Blasmusik beschlossen wurde, das musikalische Repertoire zu ändern. Nun werden Titel aus Rock, Pop und Jazz gespielt.

Anhänger für Instrumente

Diese musikalische Neugestaltung zog viele Musiker an, so dass mittlerweile neben den traditionellen Blasinstrumenten auch Keyboard, Streicher und E-Gitarre zum Klangkörper gehören. Um die Instrumente und das Equipment transportieren zu können, entschloss sich der Verein einen Anhänger zu kaufen. Dieser kam nun erstmalig zum Einsatz.

Neue Homepage

Passend zum Geburtstag wurde auch der Homepage des Vereins ein neuer Look verliehen. Unter mv-endingen.de kann man sich bequem über alle Neuigkeiten des Vereins und Vereinslebens informieren. Hier finden sich auch nähere Informationen für die Nachwuchsmusiker, denn in Kürze werden wieder Blockflötenunterricht und eine Percussiongruppe angeboten.