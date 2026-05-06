Jubiläum in Eimeldingen: 100 Jahre im Dienst der Gemeinschaft

Die Jubiläumstage geben auch Einblick in die umfangreiche und uneigenützige Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr, die seit 100 Jahren im Dienst der Gemeinschaft steht. Während am Donnerstag, 14. Mai (Vatertag), im Rahmen des traditionellen Vatertagshocks der Jugendfeuerwehr eine große und informative Fahrzeug- und Technikschau sowie ein Rahmenprogramm für Familien geboten wird, steht am Freitag, 15. Mai, ab 19 Uhr ein Festakt für geladene Gäste auf dem Programm. Am Samstag, 16. Mai, veranstalten die Floriansjünger morgens ab 8 Uhr einen Aktionstag mit Spielelauf für Mitglieder der Blaulichtorganisationen (25 Gruppen haben sich angemeldet), ein Kinderprogramm und abends ab 20 Uhr als einer der Höhepunkte eine Open-Air-Partynacht mit den beiden Bands „Blaska“ und „Six4You“.

Jubiläumsprogramm Beste Unterhaltung und Partystimmung unter freiem Himmel sind laut Feuerwehr garantiert. Während „Blaska“ mit Party-, Power- und Blasmusik aufwartet, bietet die Coverband „Six4You“ einen Mix aus Rock, Pop und Partykrachern zum Mitsingen, Tanzen und Feiern. Ein umfangreiches kulinarisches Angebot mit Foodtrucks sowie ein reichhaltiges Getränkeangebot mit zwei Bierbrunnen, einem Weinbruunnen und einer großen Bar runden den vielversprechenden Abend ab.

Das aktuelle Führungsteam zusammen mit früheren Koomandanten der Freiwilligen Feuerwehr Eimeldingen im Jubiläumsjahr (v.l.): Kommandant Torsten Ehrengarth, die früheren Kommandanten Peter Katzenstein und Manfred Schamberger sowie die aktuellen stellvertretenden Kommandanten Marco Liedtke und Christian Marx. In der Mitte sitzend Ehrenkommandant Hermann Schöpflin. Foto: Tobias Reichert

„Seit einem Jahrhundert stehen engagierte Frauen und Männer bereit, um Hilfe zu leisten, Leben zu schützen und für die Sicherheit aller zu sorgen – ehrenamtlich, verlässlich und mit großem Einsatz“, stellt die Freiwillige Feuerwehr mit Kommandant Torsten Ehrengarth zum Jubiläum fest. Der erfahrene Feuerwehrmann mit Leib und Seele, der seit 15 Jahren engagiert an der Spitze der Eimeldinger Wehr steht und seit Jugendzeiten in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, anfangs in Haagen und später nach dem Umzug in der Reblandgemeinde, ist mit der Entwicklung sehr zufrieden, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutlicht. „Natürlich freuen wir uns immer, wenn noch weitere Feuerwehrleute bei uns aktiv werden. Je mehr, desto besser, denn dann kann die anfallende Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden“, sagt Torsten Ehrengarth und fügt hinzu: „Wir haben eine tolle Kameradschaft untereinander.“

Feuerwehr gut aufgestellt

Neben der Einsatzabteilung mit 36 aktiven Wehrleuten, darunter vier Frauen, gibt es noch eine Jugendfeuerwehr unter der Leitung von Dieter Katzenstein mit 21 Jugendlichen sowie eine Bambini-Feuerwehr mit elf Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren, die Andrea Aenis leitet. Seit sechs Jahren haben sich die Bambini als eine von drei Gruppierungen im Landkreis Lörrach. Darauf ist die Eimeldinger Feuerwehr stolz, kann sie doch durch diese gezielte Nachwuchsarbeit später neue Feuerwehrleute für die Einsatzabteilung gewinnen. Hinzu kommt noch die Alterswehr mit 15 altgedienten Feuerwehrkameraden, die sich nicht nur die Kameradschaftspflege auf ihre Fahnen geschrieben haben, sondern die unter anderem die Aktiven auch bei Veranstaltungen und bei der Wartung von Geräten unterstützt. Auch die Atemschutzgeräte werden nach Einsätzen von der Eimeldinger Wehr selbst geprüft, gewaschen und gereinigt.

Torsten Ehrengarth steht seit 15 Jahren engagiert an der Spitze der Eimeldinger Feuerwehr. Foto: Tobias Reichert

Mit der technischen Ausstattung ist Ehrengarth ebenso „sehr zufrieden“. Die Eimeldinger Floriansjünger haben zwei Löschfahrzeuge und einen Mannschaftstransportwagen, wobei laut Kommandant in den nächsten Jahren Ersatzbeschaffungrn für ein in die Jahre gekommenes Löschfahrzeug wie auch für den Mannschaftstransportwagen anstehen. Die Fahrzeuge und ein Großteil der Geräte sind im zweistöckigen 1989 gebauten und 2008 erweiterten Feuerwehrhaus am Floriansweg 3 untergebracht. Der Funkraum als Herzstück der Feuerwehr, ein mit moderner Medientechnik ausgestatteter Schulungsraum, Kleiderkammer, Atemschutzwerkstatt sowie das Ausbildungslager der Jugendfeuerwehr mit Küche befinden sich in dem Gerätehaus. Darüber hinaus ist das Führungshaus für das vordere Kandertal im Feuerwehrgerätehaus integriert.

Vielfältige Einsätze

Ob technische Hilfeleistungen zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, ob leck geschlagene Tanks oder auslaufende Gefahrgutstoffe, ob Brände, Beseitigung von Unwetterschäden oder Ölalarm, ob Wohnungsöffnungen oder Tierrettung, die bestens ausgebildeten und ausgerüsteten Feuerwehrleute sind stets schnell zur Stelle sowie einsatzbereit für Mensch und Tier in Not. Sie garantieren professionelle Hilfe. Die Eimeldinger Wehr wird zu rund 60, auch überörtlichen Einsätzen im Jahr gerufen. Gegenseitige Unterstützung der benachbarten Wehren ist ebenso selbstverständlich. Laut Kommandant Ehrengarth sind 20 bis 25 Eimeldinger Feuerwehrleute auch tagsüber einsatzbereit. Um immer bestens gewappnet zu sein, finden jeden Monat regelmäßig zwei Übungen und Fortbildungen statt, hinzu kommen noch Sonderübungen.