Jubiläum in Eimeldingen: 100 Jahre im Dienst der Gemeinschaft

Die Freiwillige Feuerwehr Eimeldingen hat Grund zum Feiern, denn sie wird 100 Jahre alt. An drei Tagen wird das Jubiläum in und vor der Reblandhalle gefeiert.
Die Jubiläumstage geben auch Einblick in die umfangreiche und uneigenützige Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr, die seit 100 Jahren im Dienst der Gemeinschaft steht. Während am Donnerstag, 14. Mai (Vatertag), im Rahmen des traditionellen Vatertagshocks der Jugendfeuerwehr eine große und informative Fahrzeug- und Technikschau sowie ein Rahmenprogramm für Familien geboten wird, steht am Freitag, 15. Mai, ab 19 Uhr ein Festakt für geladene Gäste auf dem Programm. Am Samstag, 16. Mai, veranstalten die Floriansjünger morgens ab 8 Uhr einen Aktionstag mit Spielelauf für Mitglieder der Blaulichtorganisationen (25 Gruppen haben sich angemeldet), ein Kinderprogramm und abends ab 20 Uhr als einer der Höhepunkte eine Open-Air-Partynacht mit den beiden Bands „Blaska“ und „Six4You“.