Jubiläum in Dundenheim: Das bietet die Schützengesellschaft zur 100-Jahr-Feier

Die Schützengesellschaft Dundenheim feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wird seit dieser Woche auch ein Preisschießen veranstaltet. Wie genau das funktioniert und was den Gäste am finalen Festabend, am Samstag, 5. Oktober, geboten wird, hat der Vorsitzende Mathias Beiser im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

Insgesamt 14 Termine gibt es für das Preisschießen (siehe Info) – und jeder kann mitmachen und sich einmal ausprobieren. Die Schützen würden in drei Wertungsgruppen unterteilt: die aktiven Schützen (stehend freihändig), die aktiven Schützen (aufgelegt) und nichtaktive Schützen. Zur dritten Gruppe zählen ebenfalls ehemalige Aktive, die aber mindestens seit drei Jahren in keinem Wettkampf mehr geschossen haben, erklärt Beiser gegenüber unserer Redaktion.

Pro Wertungsgruppe werden 2250 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet, so Beiser. Der erste Platz erhält dabei jeweils 1500 Euro, der zweite 500 Euro und der dritte Platz 250 Euro.

Die jeweils besten drei Schützen werden bei der Feier im Oktober geehrt

Aber auch diejenigen, die nicht aufs Treppchen kommen, gingen nicht leer aus, verspricht Beiser. Es warteten Gutscheine und Sachpreise. Diese würden am letzten Termin des Preisschießens – am Samstag, 28. September – an die Schützen verteilt. Im Rahmen der Jubiläumsfeier am 5. Oktober werden dann die Plätze eins bis drei prämiert.

Das sei aber nur einer der Programmpunkte des Festabends, so Beiser. Nach den Grußworten und dem Totengedenken werden bei der Feier auch weitere Ehrungen von Verband und Verein vorgenommen. Außerdem werde der diesjährige Schützenkönig proklamiert. Die Vereinschronik werde vorgestellt, bevor zum Abschluss die Band „Cockpit“ Livemusik für die Gäste biete. Zwischen den Programmpunkten sorge der Musikverein Altenheim für musikalische Unterhaltung.

„Wir haben letztes Jahr schon mit der Planung angefangen, mittlerweile steht die Planung natürlich, die Einladungen sind raus und einige großzügige Sponsoren sind gefunden“, sagt der Vorsitzende im Gespräch mit der LZ. Der Verein habe insgesamt 105 Mitglieder, davon etwa 25 aktive.

Neben der Jubiläumsfeier finden im Verein auch weitere Aktivitäten statt

Abgesehen von der großen Jubiläumsfeier, betreibe der Verein auch andere Aktivitäten. So beispielsweise das Training zweimal die Woche, das Königsschießen, das einmal im Jahr stattfinde, die Teilnahme an den Vereinsmeisterschaften im Spätjahr und ein Luftgewehr- und Kleinkaliberpokalschießen für die Vereine der Region. In diesem Jahr falle letzteres allerdings wegen der Jubiläumsfeier aus, so Beiser. Außerdem beteilige sich die Schützengesellschaft mit einem „Sommer-Biathlon“ am Ferienprogramm der Gemeinde. Dort dürfen die Jugendliche mit dem Luftgewehr auf Biathlon-Zielscheiben schießen.

Termine zum Schießen

Wer am Preisschießen teilnehmen möchte, kann das noch an folgenden Terminen: Samstag, 7. September, ab 16 Uhr; Donnerstag und Freitag, 12. und 13. September, ab 18 Uhr; Samstag, 14. September, ab 16 Uhr; Dienstag bis Donnerstag, 17. bis 19. September, ab 18 Uhr; Dienstag bis Freitag, 24. bis 27. September, ab 18 Uhr; Samstag, 28. September, ab 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist ab zwölf Jahren möglich und kostet für die erste Serie zehn Euro, für jede weitere Serie sechs Euro. Eine Serie besteht aus bis zu fünf Probe- und zehn Wertungsschüssen. „Die Anzahl der Serien ist unbegrenzt – man hat so viele Versuche, wie es dem jeweiligen Spaß macht“, so Beiser.