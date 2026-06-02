Jubiläum in Dotternhausen: „Und wenn nur jemand fragt, wie es einem geht“

SonNe feiert 15 Jahre in Dotternhausen, Dormettingen und Dautmergen. Wieso dieses Ehrenamt für Familien einen Riesenunterschied macht, zeigt die Bilanz zum kleinen Jubiläum.
Während das zehnte Jubiläum der Corona-Zeit zum Opfer fiel, werden 15 Jahre Soziales nachbarschaftliches Netzwerk (SonNe) feierlich gewürdigt. „Man wollte aus den 3D-Orten etwas gründen, um den Menschen zu helfen, damit sie selbstständig leben können“, erklärt Einsatzleiterin Karin Rauscher. Mit den 3D-Gemeinden sind Dotternhausen, Dormettingen und Dautmergen gemeint, die auch im Rahmen anderer Projekte gemeinsame Sache machen.