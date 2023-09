100 Jahre „Gebrüder Kaltenbach“ in Dornstetten: Aus diesem Anlass feierte das Unternehmen an seinem Stammsitz in Dornstetten mit all seinen Mitarbeitern und deren Angehörigen bei bestem Wetter ein großes Geburtstagsfest.

Mehrere Foodtruck-Besatzungen versorgten die Gäste beim Jubiläumsfest auf dem Firmengelände in der Cresbacher Straße mit Leckereien. Die Kleinsten hatten riesigen Spaß im großen Sandkasten, bei Hautverzierungen mit Henna-Tattoos, beim Kinderschminken und auf der Hüpfburg. Weitere Attraktionen wie ein Clown, Luftgewehrschießen und Minibaggerfahren sowie eine Tombola mit tollen Preisen waren auch für die Erwachsenen ein Spaß. Gegen Abend brachte eine Band zusätzlich Stimmung unter die Gäste. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert.

„Dieses Fest schenkten wir unseren Mitarbeitern und ihren Familien, die für unseren Erfolg die wichtigste Säule darstellen“, so die Geschäftsführer Armin Kaltenbach und Marion Kaltenbach-Freuding in einer Mitteilung des Unternehmens.

Sechs weitere Standorte

Bereits 1912 fing mit der Inbetriebnahme eines Steinbruchs in der Cresbacher Straße durch Gottlieb Kaltenbach senior alles an. Die Firmengründung erfolgte 1923 durch dessen Söhne Otto, Wilhelm und Gottlieb Kaltenbach. Mittlerweile wird das Familienunternehmen in vierter Generation geführt.

Neben dem Hauptsitz in Dornstetten, wo sich auch die Verwaltung befindet, gibt es mittlerweile sechs weitere Standorte: Fischingen, Dürrenmettstetten, Talheim, Muggensturm, Ottersdorf und Ebhausen. Die Zahl der Mitarbeiter ist mit den Jahren auf 220 gewachsen – zwei Drittel davon in der Produktion, der Rest in der Verwaltung.

Sichtlich Spaß hatten die Gäste beim Jubiläumsfest. Foto: Kaltenbach

Rund 40 Fahrzeuge im Bereich Nahverkehrsspedition, dazu Baugeräte, eine Werkstatt für Firmenfahrzeuge sowie Baumaschinen gehören inzwischen zum Betrieb. Neben Schüttgütern wie Schotter, Kies und Sand produziert das Unternehmen auch Asphalt und Transportbeton sowie Fertigbetonteile, außerdem gibt es eine Tiefbauabteilung und einen Containerdienst.

Auch im Hinblick auf die Umwelt ist das Unternehmen nach eigenen Angaben aktiv: Ressourcenschonender Umgang, vor allem auch durch Wiederaufbereitung und Wiederverwendung von Material wie Beton und Asphalt, trage zur Nachhaltigkeit bei. Über die firmeneigenen PV-Anlagen würden rund 50 Prozent des Strombedarfs gedeckt, weitere seien in Planung. „Dank dieser breiten Aufstellung sind wir für die Zukunft gewappnet und sehen zuversichtlich den nächsten hundert Jahren entgegen“ so Armin Kaltenbach.