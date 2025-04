Jubiläum in Donaueschingen: Diese Schule weckt schlummernde Schätze

Jubiläum in Donaueschingen

1 Die Donaueschinger Preisträger von „Jugend musiziert“ erhalten ihre Urkunden. Bürgermeister Severin Graf (von links) gratuliert Klara Urlaub, Divynita Yanush, Lillie Dillmann, Sarah Ruchlak und Arthur Blenkle, rechts Schulleiter Clemens Berger. Foto: Johann Müller-Alrecht

Junge Talente lernen in der Kunst- und Musikschule ihre Fähigkeiten kennen. Nun wird die Einrichtung 60 Jahre alt.









Link kopiert



Die Festschrift sei ein Spiegelbild der Reise und Träume, die man in den vergangenen 60 Jahren zurückgelegt habe. Das sagt Clemens Berger, Leiter der Kunst- und Musikschule, bei der Übergabe der Schrift zu ihrem 60-jährigen Bestehen an die Stadt Donaueschingen. Gleichzeitig werde man auch nach vorn schauen. Die Musikschule möge weiterhin ein Ort der Inspiration und des Wachstums sein, an dem die Liebe zur Musik über die Generationen hinweg weitergegeben werde und die Schule ihrem Bildungsauftrag auch künftig gerecht werde.