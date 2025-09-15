Jubiläum in Donaueschingen: 1250 Jahre in kleinen Theaterstücken

Drei Tage dauerte das Jubiläumsfest in Wolterdingen, bei dem der Hochwasserdamm zur Freiluftbühne wurde.
Was sich da von Freitag und Sonntag abspielte, war einfach ein Spektakel! Hunderte von Gästen feierten drei Tage lang 1250 Jahre Wolterdingen. Und das unter freiem Himmel in der imposanten Hochwasser-Rückhaltebecken-Dammarena. Alte Kinositze, umgebaute Biertischgarnituren und mit Wärme-Dämmfolie abgedeckte und eingepackte Heuballen, sorgten am Kopfende des Rückhaltebeckens für bequemes Sitzen.