Jubiläum in Donaueschingen: 1250 Jahre in kleinen Theaterstücken

Drei Tage dauerte das Jubiläumsfest in Wolterdingen, bei dem der Hochwasserdamm zur Freiluftbühne wurde.

Was sich da von Freitag und Sonntag abspielte, war einfach ein Spektakel! Hunderte von Gästen feierten drei Tage lang 1250 Jahre Wolterdingen. Und das unter freiem Himmel in der imposanten Hochwasser-Rückhaltebecken-Dammarena. Alte Kinositze, umgebaute Biertischgarnituren und mit Wärme-Dämmfolie abgedeckte und eingepackte Heuballen, sorgten am Kopfende des Rückhaltebeckens für bequemes Sitzen.

Die Wolterdinger zeigten sich dabei als große Gemeinschaft. Sie trotzten auch den kurzen Regen-Einlagen am Samstag- und Sonntagabend. Der guten Stimmung trat das keinen Abbruch.

Denn was die Besucher zu sehen und hören bekamen, war schon echt Spitze. Gut 80 Akteure, darunter auch der Komödiant und Schauspieler Nikolaus König und die Opern- und Konzertsängerin Ilona Nymoen-Hennemann, tauchten in die Historie des heute größten Donaueschinger Stadtteils ein.

Auch für hunderte Zuschauer ist die Party in der Hochwasserdamm-Arena ein außergewöhnliches Fest und besonderes Erlebnis. Foto: Anita Reichart

Dabei begann diese überaus spannende und hervorragend dargestellte Zeitreise nicht erst bei der Beurkundung, sondern schon in der Bronze- und Eisenzeit, was mit sehr aufwendigen Vorbereitungen verbunden war.

Die drei großen Abende hat der einheimische Heimatkundler Hubert Mauz genaustens geplant. Er war der Ideengeber, Drehbuchautor, Regisseur und Moderator für das Freilichtspiel. Stein, Wasser, Glas und Holz prägten die Geschichte des Ortes. Darüber wurde unterhaltsam, amüsant und zuweilen aber auch besinnlich in kleinen Szenen erzählt.

Markus Langenbacher und Georg Schrenk brillieren bei der Beurkundung der Hufe. Foto: Anita Reichart

Mit den Villinger Alphornbläsern unter der Leitung von Gerhard Echle, begann die Open-Air-Veranstaltung. Gefolgt von Bildeinlagen zu den 3000 Jahre alten Bronzelappenbeilen und Brennöfen. Den Fund von Doppelspitzbarren spielte eine Gruppe von italienischen Steinbrucharbeitern um Michael Doser nach. Die Bräunlingerin Ursula Gehringer und der Donaueschinger Eckard Zundel sprachen danach die Zeit der Römer und Alemannen an.

Schließlich kam man der Entstehung Wolterdingens immer näher. Mit dem Trinkspruch „Vor allen Dingen Wolterdingen“, stieß der heimische Ortschaftsrat nach der gespielten Szene zur Beurkundung der Hufe (Hofstelle) an und bekam dafür großen Applaus. Köhler Michael Käfer, Harzer Andreas Jägle, Fischer Martin Weniger, die Stoaklopfer und die Glasträger Axel Ruf und Niki König gingen auf andere Gewerke ein.

Der Burg Zindelstein bis zum Ende des Bauernkrieges nahmen sich die Immerfroh-Narren an und die Beeren- und Pilzsammlerinnen sorgten unter musikalischer Begleitung von Walter Köhler für Nahrung.

Die Schwimmsportfreunde Egidius Dagn und Andreas Kromer genießen ihr Bad. Foto: Anita Reichart

Einen Tag im Leben einer Bauernfamilie, mit allem, was dazu gehört, zeigte die Landjugend gekonnt. Begleitet wurde die Darstellung auch musikalische durch den Akkordeonverein und Niki König mit dem „Gilläma“. Ein besonderer Augenschmaus waren die Badmühle-Szene mit den Schwimmsportfreunden und der Fahrzeugkorso, der von Michael Käfer in Szene gesetzt wurde.

Auch die dunkelsten Stunden des Dorfes gehörten zum Jubiläum 1250 Jahre Wolterdingen. In Erinnerung an den Bombenangriff 1945 sagte Yvonne Held die Namen der 35 Todesopfer auf. Untermalt wurde dieses Gedenken mit einer Arie von Gottfried Händel, gesungen von Ilona Nymoen.

Die Gardemädchen sorgten unter der Leitung von Bianka Gorny für den flotten Wiederaufbau. Natürlich durfte auch die legendäre Bregtalbahn eine Wiederbelebung erfahren. Einen Romulus bauten die Bregtal-Glonki nach und auf einer originalen Sitzbank der Bregtalbahn sang Walter Köhler die Bregtal-Ballade.

Und wie es sich für den 1250. Geburtstag gehört, rückte das Jubiläum zum großen Abschluss dieser drei Festtage selbst nochmal mit einem fröhlich gesungenen Happy Birthday in den Mittelpunkt.

Abschluss im Dezember

Schlussakkord

Im Rahmen des Weihnachtskonzertes der Wolterdinger Musikkapelle am Samstag, 20. Dezember, in der heimischen Mehrzweckhalle, findet der Abschluss des Jubiläumsjahres statt. Dort soll nochmals ein Rückblick auf die Veranstaltungen aus den vergangenen Monaten gehalten werden.