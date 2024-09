Jubiläum in Döggingen: So wandelte sich der DRK-Ortsverein in seinen 75 Jahren

So wandelte sich der DRK-Ortsverein in seinen 75 Jahren

Jubiläum in Döggingen

1 Der aktuelle Vorstand (von links): Bereitschaftsführer Jürgen Hildebrandt, zweiter Vorsitzender William Greiner, Rechner Walter Schütz, Vorsitzender Christian Stark, Sozialdienstleiterin Nadine Schneider und Schriftführer Florian Schenk. Foto: Manfred Minzer

Der DRK-Ortsverein Döggingen blickt auf 75 Jahre zurück. Seit der Gründung 1949 übernehmen die Mitglieder ein breites Aufgabenspektrum – von der Flüchtlingshilfe bis zu den „Helfern vor Ort“. Die Jubiläumsfeier ist nur im kleinen Rahmen geplant.









Link kopiert



In kleinem Rahmen feiert der DRK-Ortsverein Döggingen am Samstag, 14. September, sein 75-jähriges Bestehen. Zur Gründungsversammlung trafen sich die Mitglieder am 20. Februar 1949. Zwei Wochen vorher hatte sich beim „alten Posthaus“ ein Omnibusunglück ereignet, bei dem 22 Menschen den Tod fanden und mehr als 40 Personen schwere Verletzungen erlitten.