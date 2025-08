Deißlingen und Lauffen erlebte am Freitagabend ein besonderes Highlight des Kulturprogramms: Die mit Spannung erwartete Filmpremiere des Heimatfilms in der Zehntscheuer lockte zahlreiche Bürger an.

Es war die vierte Veranstaltung der Gruppe Kunst und Kultur (KuKuS) in diesem Jahr, und sie war ein überwältigender Erfolg.

Ein „Koffer voller Erinnerungen“ wurde an diesem Abend präsentiert. Aus 16 Stunden Filmmaterial entstand ein 90-minütiger Spielfilm – als Director’s Cut der beeindruckenden Erinnerungsfilme, die anlässlich des Gemeindejubiläums 2024 entstanden waren.

Bürgermeister Ralf Ulbrich nannte ihn bei der Begrüßung der Gäste treffend den „Epilog zum Gemeindejubiläum“.

Fünf Biografien von Deißlinger und Lauffener Bürgern flossen in diesen Film ein: Gunda Grimm, Gabriele Hengstler, Sibylle Blust, Ernst Spadinger und Manne Sorg. In einfühlsamen, spannenden und bewegenden Interviews zeichneten sie ein lebendiges Bild ihrer persönlichen Erfahrungen und gewährten damit einen tiefen Einblick in die Heimat- und Gemeindekultur von Deißlingen und Lauffen.

Mühevolle Kleinarbeit

Die Idee zu diesem Film hatte Ortsvorsteher Karl Heinz Maier, der in mühevoller Detailarbeit das Filmmaterial gesichtet und zusammengefügt hatte. Die Filmemacher Adina und Arne Kocher, Inhaber der Werbeagentur „Schwarzwaldanker“, entführten das Publikum vor der Premiere in einer hochemotionalen Einführung in ihre ureigene Geschichte, wie sie überhaupt auf die Idee der Erinnerungsfilme gekommen waren. Aus Stunden von faszinierendem Filmmaterial hatten sie gemeinsam mit Ortsvorsteher Karl Heinz Maier einen packenden Spielfilm geschaffen, der das Leben der beiden Gemeinden auf einzigartige Weise porträtierte. Ergänzend zum Spielfilm wurden die Erinnerungen der Hauptdarsteller in kürzeren Videoclips produziert, die auf der Homepage der Gemeinde abrufbar sind.

Der Abend bot die einmalige Gelegenheit, nicht nur den Film zu sehen, sondern auch ins Gespräch mit den kreativen Köpfen hinter der Kamera zu kommen. Für das leibliche Wohl sorgte der Harmonikaverein Lauffen. Die Besucher ließen sich dieses Erlebnis nicht entgehen und tauchten ein in die Geschichte ihrer Heimat.

Weitere Termine

Freitag, 5. September, 20 Uhr: Der Song-Poet & sein Kritiker – Chanson-Gespräche mit Manfred Sorg und Marcel Riedlinger Freitag, 12. September, 20 Uhr: Harald Efinger & Freunde mit Kabarett, Gesang und einer großen Portion Spaß Freitag, 19. Dezember, 18.30 Uhr: musikalischer Adventszauber mit der neuen Gruppe Frauenstimmen, dem Schulchor der Lauffener Grundschule und Poet Andre Sütterlin