Petrus schickte zum 150. Geburtstag der Deißlinger Feuerwehr und dem Kreisfeuerwehrtagstrahlenden Sonnenschein in die Neckargemeinde, so dass der große Festumzug trocken über die Bühne ging. Naja nicht so ganz, denn ein paar Feuerwehren hatten ihre alten Spritzenwagen dabei und duschten so manch ahnungslosen Zuschauer.

34 Feuerwehren dabei

Moderiert wurde der Kreisfeuerwehrtag von Elmar Schmeh und seinem Bruder Rainer Schmeh. Beide führten die die zahlreichen Zuschauer in so manch kleines Geheimnis der Feuerwehr ein und erklärten punktgenau, was auf der Straße zu sehen war. Und das war nicht wenig: Insgesamt waren 34 Feuerwehren aus dem Kreis Rottweil dabei. Aber auch aus den Nachbargemeinden Dauchingen und Niedereschach waren die Kameraden an den Neckarstrand gereist und gaben sich beim Jubiläumsumzug der Deißlinger Wehr und dem damit verbundenen Kreisfeuerwehrtag die Ehre.

1000 Feuerwehrleute strömten durch Deißlingens Straßen

Rund 1000 Feuerwehrleute strömten durch Deißlingens Straßen und geschätzte 2500 Zuschauer säumten den Straßenrand. Ein herrliches Bild boten aber auch die zahlreichen alten Feuerwehrautos, Handspritzenwagen und vieles mehr. Auch die Feuerwehr Rottweil war mit dem wohl ältesten Feuerwehrauto im Kreis, nach Deißlingen gekommen nämlich mit der Historisches Drehleiter Mercedes-Benz, Erstzulassung: 1930. Im Übrigen hatten die Kameraden aus Schmiedeberg (Sachsen) die längste Anreise.

Viele Gäste auf der Ehrentribüne

Auch Landrat Wolf-Rüdiger Michel gab sich auf der Ehrentribüne in der Ortsmitte die Ehre. Mit dabei auch Bürgermeister Ralf Ulbrich, Bürgermeister a.D. Wolfgang Wesner, Kreisbrandmeister Nicos Laetsch, der Deißlinger Kommandant Fabian Frank und Rainer Müller, ehemals Stadtkommandant in Rottweil. Noch einige mehr an Honoratioren nahmen auf der großen Treppe entlang der Umzugsstrecke Platz. Wer den langjährigen Deißlinger Schultes, Ernst Spadinger, dort suchte, suchte vergebens. Denn er marschierte im Umzug in der Deißlinger Tracht zusammen mit einigen Albvereinsmitgliedern mit.