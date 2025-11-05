Jubiläum in Calw: „Besonderer Ort zur Stärkung“

Seit 125 Jahren existieren in Calw-Hirsau die Dr. Römer Kliniken. Gefeiert wurde das im Kursaal in Hirsau.
Deutlich wurde, dass der Name Dr. Römer über vier Generationen hinweg für Verlässlichkeit in der Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen steht. Trotz konzeptioneller und gesellschaftlicher Veränderungen aufgrund der Übernahme durch die Omnicare Holding GmbH im Jahr 2016 erfahren behandlungsbedürftige Menschen weiterhin psychotherapeutische Hilfe in einer „naturnahen und einem Sicherheit und Überschaubarkeit vermittelnden Rahmen“, so die Darstellung der Klinik.