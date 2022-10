1 Die Verantwortlichen des TSV freuen sich auf ihr Jubiläumsjahr. Foto: Pfister

Der TSV Burladingen kann im kommenden Jahr auf 160 Jahre seines Bestehens zurückblicken. Das Jubiläumsjahr ist gespickt mit zahlreichen hochkarätigen Veranstaltungen.















Burladingen - Die Verantwortlichen des mehr als 1 300 Mitglieder zählenden Vereins mit seinen 16 Abteilung haben sich dafür entschieden, in jedem Monat ein Highlight zu setzen. Im wahrsten Sinne des Wortes fällt der Startschuss ins Jahr am Sonntag, 8. Januar, mit Böllerschüssen und einem Wortgottesdienst in der Fideliskirche mit anschließendem Frühschoppen, Mittagessen und Programm im Pfarrsaal.

Ein besonderes Highlight findet am 20. Januar 2023 statt. Der HBW Balingen–Weilstetten, Tabellenführer der zweiten Handballbundesliga, absolviert ein Testspiel in der Trigema-Arena. Am 17. Februar wird der traditionelle Kinderball in der Stadthalle ausgerichtet. Er findet zum ersten Mal in Kooperation mit dem Haus Nazareth statt. Am 3. März besucht der Traditionsverein eine Sondervorstellung von "Hannes und der Bürgermeister" in der Komede-Scheuer Mäulesmühle.

E-Biker bieten Hockete am Fehlatopf

Der Mai startet mit der E-Bike-Abteilung, die an zwei Tagen am ersten Mai-Wochenende Testfahrten mit E-Bikes und einer Hockete am Fehlatopf anbietet. Auf die Hauptversammlung am 12. Mai folgt am Vatertag, 18. Mai, das siebte Oldtimertreffen der Handballabteilung.

"Back to the Roots" heißt es am Wochenende des 24. und 25. Juni. Mit einem Volksmarsch-Revival will man an alte Zeiten anknüpfen, in denen Tausende Besucher nach Burladingen zum Wandern kamen. Alles soll so sein wie früher: Verpflegungsstationen, zwei Streckenlängen über den Salenhau und Medaillen. Start und Ziel sind am Bauhof.

Festakt und Sportlerball

Zwei Tage hintereinander wird dann im Juli gefeiert. Am Samstag, 7. Juli, mit einem Festakt und am Sonntag, 8. Juli, mit einem Sportlerball in der Stadthalle.

Im Juli und September sind zudem ein Vorbereitungsspiel der zweiten Volleyball-Bundesliga, die Stadt-Minimeisterschaften im Tischtennis und eine Kinder-Jugend-Olympiade in Zusammenarbeit mit den Ferienspielen vorgesehen. Die Termine stehen noch nicht genau fest.

Am 14. Oktober findet erstmalig in Burladingen die 30. Turngaugala des Turngaus Zollern-Schalksburg in der Trigema-Arena statt, gefolgt vom Sportkreistag am 10. November in der Stadthalle Burladingen. Am 26. November wird das 50. Herbstschwimmen durch die Schwimmabteilung im Hallenbad ausgerichtet.

Das Jubiläumsjahr wird abgeschlossen mit der Seniorenweihnachtsfeier am 3. Dezember und der Weihnachtsfeier am 17. Dezember.