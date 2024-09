Jubiläum in Bräunlingen: Kirche St. Remigius wird 1225 Jahre alt

1 Die Kirche St. Remigius steht auf dem Friedhof von Bräunlingen. Sie wird in diesem Jahr 1225 Jahre alt. Foto: Johann Müller-Albrecht

Die Kirche St. Remigius in Bräunlingen wird in diesem Jahr 1225 Jahre alt. Am Anfang des umfangreichen Programms, das die Stadt Bräunlingen anlässlich dieses Jubiläums organisiert hat, steht die kontroverse Frage „Vergessen und vorbei – oder topaktuell?“. St. Remigius gelte als „Mutterkirche der Baar" und sei ein Bauwerk und Denkmal mit einer besonderen Bedeutung. Sie präge das Gesicht und Leben in unserer Heimat bis in die heutige Zeit, schreibt die Stadt dazu.