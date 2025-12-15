Jubiläum in Börstingen: Was 275 Jahre Kirchengeschichte über die Zukunft sagen

Mit einem Festgottesdienst feierte die katholische Kirchengemeinde Börstingen das Patrozinium 275 Jahre St. Ottilia.
Den Festgottesdienst zelebrierte Weihbischof Gerhard Schneider zusammen mit Pfarrer Franz Xaver Weber und Pfarrer Boniface Dasaa. Der Kirchenchor Felldorf unter der Leitung von Bruno Sacha umrahmte die Messe. An der Pfeifenorgel saß der frühere Domorganist Wolfgang Rehfeldt, der den Gemeinde- und Chorgesang begleitete. Zum Einzug ließ er das Kircheninstrument mit vollen Registern erklingen, bevor der gemischte Chor mit einem freudigen Halleluja den feierlichen Anlass zum Gedenken an die Hl. Ottilia zum Ausdruck brachte.