Jubiläum in Bisingen: Forum Älterwerden feiert 50-jähriges Bestehen

In der gefüllten und herbstlich dekorierten Hohenzollernhalle wurde am Dienstagnachmittag das 50-jährige Bestehen des „Forums Älterwerden“ der Pfarrei St. Nikolaus Bisingen gefeiert. Mit dem gemeinsam gesungenen Kirchenlied „Lobe den Herrn“ unter Flügelbegleitung durch Walter Kästle, begann der Festgottesdienst, der durch Dekan Michael Knaus zelebriert wurde. Auch er ging anfangs mit wenigen Sätzen auf das besondere Jubiläum ein. Knaus mit Blick auf die Generationen: „Wir sind aufeinander angewiesen. Bleiben Sie jung auch beim Altwerden.“

Waizenegger übergibt 750 Euro

Nach dem Gottesdienst nahm der festliche Teil im Gemeindehaus seinen Lauf. Gemma Benintende richtete ihre Willkommensgrüße an alle Anwesenden, insbesondere an Ehrengäste aus Politik und Kirche. Ihr oblag es außerdem, die im Vorfeld eingegangenen Glückwunschschreiben von Domdekan Andreas Möhrle aus Freiburg, dem einstigen Diakon Josef Pollakowski und vom früheren Bürgermeister Heinrich Haasis vorzulesen.

Die Gratulation seitens der Gemeinde sprach Bürgermeister Roman Waizenegger. Nicht der Name der Einrichtung sei wichtig –früher „Altenwerk“ und heute „Forum älterwerden“ – sondern ausnahmslos sei entscheidend, dass es bestehe und dies noch viele weitere Jahre und Jahrzehnte. Waizenegger erinnerte an die zahlreichen Aktivitäten des Forums Älterwerden, etwa an die Seniorenfasnet, Ausflüge und Zusammenkünfte. Seine Festgabe in Höhe von 750 Euro sei für die Jubiläumsfeier vorgesehen.

Humboldt-Kinder singen Lied über Kartoffel

Musiker Robert Steinemer verstand es, zwischendurch mit seiner E-Orgel und Gesang etliche Lieder anzustimmen und zum Mitsingen zu motivieren. Unter dem Thema Kartoffel begeisterten mit Gesang die Kinder und Erzieherinnen der Humboldt-Kita. Daraufhin belegte die Seniorentanzgruppe unter der Regie von Christine Wiget und Inge Mayer die Bühne.

In Reime verpackt, zauberte Hildegard Schell den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht, als sie auf die vergangenen 50 Jahre einging. Dekanatsverantwortliche Annemarie Kanz gab Aufschluss über den Werdegang und heutigen Stand der Seniorenwerke, die allesamt für ältere Menschen da seien.

Mit einer kurzweiligen und nicht ganz ernst gemeinten Modenschau traten acht Frauen des Seniorenwerks Grosselfingen auf. Als krönender Abschluss waren es die Männerstimmen des Liederkranzes Steinhofen unter Dirigentin Annekatrin Schmid, welche mehrere Trinklieder vortrugen.