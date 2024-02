Der Film- und Bilderabend findet am Samstag, 2. März, ab 18 Uhr in der Turn- und Festhalle statt.

Am 28. September 2019, feierte Beffendorf seine 1250-Jahrfeier mit einem Festwochenende. Gerne denken nicht nur Ortsvorsteher Roland Lauble und das Festkomitee, sondern die ganze Einwohnerschaft an dieses Ereignis zurück.

Mittlerweile sind fast fünf Jahre ins Land gegangen und so mancher Beffendorfer schwelgt noch in Erinnerung an das wunderbare Festwochenende, dass das ganze Dorf miteinander gefeiert hat.

Corona verhindert den Abend

Hierbei entstanden unzählige Fotos und beeindruckende Filmaufnahmen. Die Vorbereitungen zum Film- und Bilderabend, an dem man das Fest noch einmal Revue passieren lassen wollte, waren abgeschlossen, der Termin stand fest.

Doch dann kam Corona und als die Pandemie schließlich überstanden war, ein übervoller Terminkalender der Vereine.

Fotos, Film und Essen

Gezeigt werden Filme mit O-Ton und Hintergrundmusik, sowie Fotos. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Abschließend ist noch ein kleines musikalisches Unterhaltungsprogramm geplant.

Das Festkomitee und Ortsvorsteher Roland Lauble freuen sich nun auf zahlreiche Besucher an diesem Abend.