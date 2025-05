Hier wird nicht nur gemalt, gezeichnet und gestaltet – hier werden Geschichten erzählt, Perspektiven erweitert und Visionen geboren. Die Jugendkunstschule Balingen wurde 1995 unter dem Dach der Volkshochschule gegründet.

Sie bezog ihr Atelier in der Filserstraße 9, im heutigen Generationenhaus. 1999 starteten dort fortlaufende Kursen für Kinder wie „Werkstatt der Phantasie“, “Musiktheater und „Junge Werkstatt”. Gleichzeitig öffnete die „Galerie in der Vhs“ mit vielfältigen Ausstellungen für Kunstschaffende. Ein Umzug folgte 2015 nach Weilstetten in das heutige Vhs-Zentrum Grauenstein.

So entwickelte sich die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte der Jugendkunstschule, die heute mit engagierten Künstlerinnen, Pädagogen, Kunsthandwerkern und ehemaligen Schülerinnen etwa 1000 Kinder und Jugendliche in fortlaufenden Kursen, Ferienangeboten, Schulkooperationen, Ausstellungen, Wettbewerben und Projekten mit unterschiedlichen Partnern wie Vereinen, Schulen, Museen betreut.

Förderung kultureller Bildung

Das Konzept der Jugendkunstschule gründet auf einer kontinuierlichen Einführung in kreative Prozesse und Förderung kultureller Bildung. Kinder und Jugendliche von vier bis 20 Jahren sollen in ihrer individuellen Ausdruckskraft gestärkt und gefördert werden. „Gruppenarbeit mit hoher Qualität und Nachhaltigkeit wird hier in Langzeitprojekten realisiert“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt. Und weiter: „Das Kernangebot bilden die fortlaufenden Angebote in Atelier und Werkstatt.

Malerei, Skulptur, Druck, Trickfilm und Medienarbeit

Durch Malerei, Skulptur, Druck, Trickfilm und Medienarbeit setzen sich Kinder und Jugendliche mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinander.“ Es sei der Jugendkunstschule ein Anliegen, Kunst und Kultur für jeden zugänglich zu machen. In den Projekten werde eine lebendige Auseinandersetzung mit Kunst und künstlerischer Praxis angeboten. „Es entstehen Raum und Zeit zum Experimentieren, zum eigenen Tun und damit öffnet sich ein persönlicher Zugang zu den Kunstwerken“, schreibt die Verwaltung. Es gehe um das kreative Tun an sich, gemeinsam künstlerisch zu arbeiten, aber jeder auf seine ganz eigene Art und Weise.

Ausstellung in Balingen

Eine Auswahl der Werke ist im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums in der Ausstellung „Zwischen Linien und Träumen – tastend, suchend, wachsend“ vom 5. Juni bis 2. August in der Rathausgalerie zu bewundern. „Die Ausstellung zeigt, was passiert, wenn Kreativität auf Förderung trifft und Träume Raum bekommen, sich zu entfalten“, informiert die Stadt. Die Vernissage findet Mittwoch, 4 Juni statt.

Kunstcamp in Balingen

Neben den regelmäßigen Angeboten findet dieses Jahr gemeinsam mit dem Kunstschulverband Baden-Württemberg und der JUKS Balingen das Kunstcamp Baden-Württemberg in der Sichelschule statt. Unter dem Motto „Raumfabrik – Kunst entsteht im Raum“ werden fünf Kunstworkshops für Jugendliche von 14 bis 20 Jahren aus Baden-Württemberg und Balingen angeboten: Fotografie und Film, Zeichnung und Urban Sketching, Objektarbeit und Installation, Theater und Performance und Malerei, Schichten und Tape Art. Vom 16. bis 20. Juni erwartet die Jugendlichen eine Woche freies Arbeiten und Aus-tausch zwischen Kunstbegeisterten. Zeichnen, malen, fotografieren, performen, Skulpturen bauen oder mit Street- und Landart kreativ werden – hier können Ideen eingebracht und Raum auf eine neue Art und Weise erfahrbar werden. Es gibt noch freie Plätze.

Projekt „Treffpunkt Kunst in Balingen“

Das Projekt „Treffpunkt Kunst in Balingen“ bietet im Herbst Werkstatt und Atelier in der Innenstadt von Balingen für Kunstprojekte, Vorträge, Workshops und Ferienangebote. Die Jugendkunstschule Balingen feiert ihr 30-jähriges Jubiläum – und alle sind eingeladen, Teil dieses besonderen Jubiläums zu werden. Es erwartet die Besuche-rinnen und Besucher ein vielfältiges Programm – Kunst hautnah. Die Anmeldung ist bei der Vhs Balingen, unter Tel. 07433/9 08 00 möglich.

Weitere Informationen unter www.kunstschule-balingen.de/projekte/aktuelles