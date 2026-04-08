Jubiläum in Bad Herrenalb: Skizunft ist weit mehr als ein Wintersportverein

Fest verwurzelt mit der Stadt ist der 1926 im Rathaussaal aus der Taufe gehobene Skiclub, der als derzeit größter Verein der Stadt mit mehr als 900 Mitgliedern zum Jubiläum einlädt.
Seit 2024 arbeitet ein rund 40-köpfiges Planungsteam unter Hochdruck daran, das Jahr 2026 zu einem Meilenstein der Skizunft Bad Herrenalb zu machen. Bei einem Treffen des Vorstands mit Wilfried Weiß, dem Pressesprecher Dieter Bamberger, der Kassiererin Monika Amann und der Übungsleiterin Angela Weiß-Siegwart wurde deutlich, wie viel Herzblut in den Vorbereitungen für das 100-jährige Bestehen der Skizunft steckt.