Jubiläum in Bad Herrenalb: Skizunft ist weit mehr als ein Wintersportverein

Fest verwurzelt mit der Stadt ist der 1926 im Rathaussaal aus der Taufe gehobene Skiclub, der als derzeit größter Verein der Stadt mit mehr als 900 Mitgliedern zum Jubiläum einlädt.

Seit 2024 arbeitet ein rund 40-köpfiges Planungsteam unter Hochdruck daran, das Jahr 2026 zu einem Meilenstein der Skizunft Bad Herrenalb zu machen. Bei einem Treffen des Vorstands mit Wilfried Weiß, dem Pressesprecher Dieter Bamberger, der Kassiererin Monika Amann und der Übungsleiterin Angela Weiß-Siegwart wurde deutlich, wie viel Herzblut in den Vorbereitungen für das 100-jährige Bestehen der Skizunft steckt.

Sektempfang Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet am 18. April das Kurhaus Bad Herrenalb, das eigens für diesen Anlass angemietet wurde. Wie Monika Amann berichtet, bietet der Saal Platz für über 300 Gäste und Freunde des Sports, die gemeinsam mit dem Verein dieses Jubiläum begehen möchten. Der Abend beginnt bereits um 18 Uhr stilvoll mit einem Sektempfang, wobei ein Caterer für die Verpflegung der Besucher sorgt. Ein besonderes Anliegen des Vereinsgremiums ist es, nicht nur die eigenen Mitglieder, sondern auch Ehrenmitglieder und neugierige Gäste bei freiem Eintritt willkommen zu heißen, um ihnen die Entwicklung der Skizunft in den vergangenen zehn Jahrzehnten aufzuzeigen.

Einiges zu feiern Vorsitzender Wilfried Weiß betont dabei, dass das Jahr 2026 gleich ein ganzes Bündel an „Jubiläen“ bereithält. Neben dem 100-jährigen Bestehen der Zunft feiert der Verein das 50. Jubiläum des Skiheims im Gaistal sowie das 60-jährige Bestehen der Hahnenfalzhütte und des Skilifts auf der Talwiese, die beide im Jahr 1966 entstanden sind.

30 Jahre an Spitze

Zudem besteht seit 55 Jahren die Wasserversorgung zur Hahnenfalzhütte, die seither die Bewirtung bei großen Veranstaltungen wie dem alljährlichen Hahnenfalzlauf ermöglicht und als alpiner Berglauf mit seinen sechs Kilometern Laufstrecke und knapp 520 Höhenmetern einen festen Platz im Terminkalender von Bergsportlern aus nah und fern einnimmt. Nicht zuletzt gibt es auch auf persönlicher Ebene einen Grund zum Feiern: Wilfried Weiß blickt auf eine beeindruckende Bilanz zurück und feiert in diesem Jahr seine 30-jährige aktive Zeit an der Spitze des Vereins.

Rückblick Für den historischen Rückblick zeichnet Felix Daub verantwortlich, der seit vielen Monaten die Vereinsgeschichte für einen Filmbeitrag aufarbeitet. Dieter Bamberger hat diese Erkenntnisse gemeinsam mit weiteren Beiträgen in einer 60-seitigen Festschrift zusammengetragen, die unter dem Titel „100 Jahre Begeisterung beim Sport“ die Zeit von 1926 bis 2026 beleuchtet. Dieses Werk zeigt, dass die Skizunft weit mehr ist als nur ein Wintersportverein. Von Kinderkursen bis hin zu Angeboten für Senioren deckt die Übungsleiterriege ein vielfältiges Spektrum ab, das vom Skifahren über Mountainbiken bis hin zur Gymnastik reicht.

Akrobatische Einlagen

Programm Das Programm am Festabend verspricht ebenfalls sportliche Höhepunkte, die von den rund 20 Übungsleitern koordiniert werden. Die Zuschauer dürfen sich auf akrobatische Einlagen ebenso wie Aufführung der „Turbokids“ von den sechs- bis achtjährigen Mitglieder freuen. Während die Erwachsenen mit einer modernen Performance auf dem Stepper ihr Können präsentieren, wird der „Projektchor Skizunft“ in Zusammenarbeit mit dem Männergesangverein Liederkranz einen besonderen Auftritt haben. Auch die Bedeutung des Ehrenamts wird an diesem Abend gewürdigt, wofür hochrangige Ehrengäste des Württembergischen Landessportbundes, des Skiverbands Schwarzwald Nord, des Schwäbischen Skiverbands und des Sportkreises Calw erwartet werden. Zum Abschluss der feierlichen Stunden lädt der Verein dazu ein, den Abend an der Après-Ski-Bar im Nordsaal des Kurhauses ausklingen zu lassen. Dort besteht bis in die frühen Morgenstunden die Gelegenheit, sich auszutauschen und vielleicht schon die ersten Pläne für die nächste Trainingseinheit zu schmieden. Denn wie Monika Amann treffend bemerkt, ist das Jubiläum vor allem eine Chance, Gleichgesinnte zu treffen.

Festwochenende Doch die Feierlichkeiten beschränken sich nicht nur auf den Abend im Kurhaus. Ein weiteres Highlight wirft bereits seine Schatten voraus: Vom 19. bis 21. Juni lädt die Skizunft zum großen Festwochenende auf die Schweizer Wiese ein. In einem großen Festzelt wird gemeinsam mit dem Musikverein gefeiert, wobei die „ALB Challenge“ als besonderer sportlicher Höhepunkt das Publikum begeistern wird.