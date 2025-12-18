Jubiläum in Albstadt: Miniatur-Kloster ist in Stadtbücherei zu bewundern

Ein Modell der Margrethausener Klosteranlage samt Pfarrkirche St. Margareta ist in der Stadtbücherei ausgestellt. Noch bis März können es Büchereigäste dort bewundern.
Die Stadtbücherei in Ebingen beherbergt seit einigen Tagen eine sehenswerte Attraktion. Im Obergeschoss steht ein Modell der Margrethausener Klosteranlage samt Pfarrkirche St Margareta. Dieser Nachbau zeigt die Gebäude, wie sie einst in den 20er-Jahren des 18. Jahrhunderts erbaut wurden. Will heißen, dass der gesamte Komplex noch den Südflügel, den Westflügel und vor allem die den Heiligen drei Königen geweihte Klosterkirche zeigt. Diese Bauteile wurden – der Westflügel nur zur Hälfte – nach der Säkularisation etwa um 1820 abgerissen, während die verbliebenen, heute noch sichtbaren Bausegmente anderen Bestimmungen zugeführt wurden; denn nach dem Jahr 1811 war Schluss mit dem Klosterleben in Margrethausen.