Jubiläum in Albstadt: Miniatur-Kloster ist in Stadtbücherei zu bewundern

Ein Modell der Margrethausener Klosteranlage samt Pfarrkirche St. Margareta ist in der Stadtbücherei ausgestellt. Noch bis März können es Büchereigäste dort bewundern.

Die Stadtbücherei in Ebingen beherbergt seit einigen Tagen eine sehenswerte Attraktion. Im Obergeschoss steht ein Modell der Margrethausener Klosteranlage samt Pfarrkirche St Margareta. Dieser Nachbau zeigt die Gebäude, wie sie einst in den 20er-Jahren des 18. Jahrhunderts erbaut wurden. Will heißen, dass der gesamte Komplex noch den Südflügel, den Westflügel und vor allem die den Heiligen drei Königen geweihte Klosterkirche zeigt. Diese Bauteile wurden – der Westflügel nur zur Hälfte – nach der Säkularisation etwa um 1820 abgerissen, während die verbliebenen, heute noch sichtbaren Bausegmente anderen Bestimmungen zugeführt wurden; denn nach dem Jahr 1811 war Schluss mit dem Klosterleben in Margrethausen.

Doch so wie das Kloster selbst seine eigene bemerkenswerte Geschichte hat, so ist auch die Entstehung des Modells interessant. Im zu Ende gehenden Jahr feierte der Stadtteil Margrethausen bekanntlich seine erste urkundliche Erwähnung vor 750 Jahren mit zahlreichen Veranstaltungen, allen voran das große Fest am ersten Septemberwochenende. Viele, ja alle Vereine und Gruppierungen brachten sich das gesamte Jahr über ein. Auch die Männer des Dienstagsstammtisches wollten ihren Beitrag leisten – und das auf beeindruckende Weise.

Sie erinnerten sich, dass die Lehrer Albert Weber und Bernhard Spengler vor über 50 Jahren mit Schülern und Schülerinnen anlässlich des 700-Jahr-Festes die Klosteranlage maßstabsgetreu nachgebaut hatten und das Modell auch während eines Dorffestes 2014 ausgestellt worden war.

Modell ist mehr als brüchig geworden

Inzwischen nagte aber der Zahn der Zeit an dem Modell; es war mehr als brüchig geworden. In einer gemeinsamen Aktion brachten einige Männer des Dienstagsstammtisches in zahlreichen Arbeitsstunden das baufällige Gebäude wieder auf Vordermann. Pünktlich zum Jubiläumsfest in diesem Jahr wurde es fertiggestellt und zierte als Prunkstück den Eingang des Festzeltes.

Doch dieses Mal soll das restaurierte Modell nicht mehr in einem abgelegenen Schuppen sein trauriges Dasein fristen; die Idee, es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde geboren. In Margrethausen selbst fand sich kein geeigneter Ort zum Präsentieren, auch der Publikumsverkehr hielte sich sicherlich in Grenzen. „Wenn also nicht allzu viele Leute zum Klostermodell kommen können, warum bringen wir das Modell nicht einfach zu den Leuten in die Stadt,“ so die Überlegung eines Bürgers.

Das Modell zeigt die Klosteranlage in ihrem ursprünglichen Zustand. Foto: Hans Raab

Kulturamtsleiter Martin Roscher ließ sich nicht lange bitten und brachte spontan die Bücherei in Ebingen ins Spiel. Büchereileiterin Tanja Wachter zeigte sich sofort bereit und betont: „In die Bücherei kommen regelmäßig viele Menschen, das Klostermodell lockt aber sicherlich auch viele andere an.“ Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit sei für sie wichtig, denn der Aufwand der Restaurierung beschränke sich nicht nur auf ein einziges Wochenende, etwas Dauerhaftes sei entstanden.

Im März zieht das Modell ins Maschenmuseum

Bis Ende März kann das Modell in der Bücherei bestaunt werden, danach findet es für eine noch unbestimmte Zeit seinen Platz im Maschenmuseum. Ortsvorsteher Markus Deufel zeigte sich erfreut über die Unterbringung des stattlichen Gebäudes, weist aber auch darauf hin, dass auch das Kloster im Original durchaus einen Ausflug in den zweitkleinsten Stadtteil Albstadts wert sei.