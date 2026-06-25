Jubiläum in Aistaig: Mut zum Wandel – warum „Engelhorns Welt“ seit 75 Jahren besteht

Vom Kohlehandel über Weihnachtsbäume bis zum Landschaftsbau: „Engelhorn's Welt“ in Aistaig hat sich immer wieder neu erfunden. Am 4. Juli feiert die Firma großes Jubiläumsfest.
Stillstand? Gibt's in „Engelhorn's Welt“ nicht: In 75 Jahren hat man sich immer wieder neu erfunden, Bewährtes hinterfragt und auch Pioniergeist bewiesen. Wie das Aistaiger Unternehmen bundesweit von sich reden machte, auf welches Pferd jetzt gesetzt wird, und was zur Feier des 75. Jubiläums geboten ist, verrät uns Melanie Engelhorn-Jackl.