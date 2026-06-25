Jubiläum in Aistaig: Mut zum Wandel – warum „Engelhorns Welt“ seit 75 Jahren besteht

Vom Kohlehandel über Weihnachtsbäume bis zum Landschaftsbau: „Engelhorn's Welt“ in Aistaig hat sich immer wieder neu erfunden. Am 4. Juli feiert die Firma großes Jubiläumsfest.

Stillstand? Gibt's in „Engelhorn's Welt“ nicht: In 75 Jahren hat man sich immer wieder neu erfunden, Bewährtes hinterfragt und auch Pioniergeist bewiesen. Wie das Aistaiger Unternehmen bundesweit von sich reden machte, auf welches Pferd jetzt gesetzt wird, und was zur Feier des 75. Jubiläums geboten ist, verrät uns Melanie Engelhorn-Jackl.

Seit 2025 ist sie die Geschäftsführerin. 1988 begann sie ihre Ausbildung beim Unternehmen. Damals habe man Hanfschnüre um die Weihnachtsbäume gewickelt, weil es noch keine Netze gab, erinnert sie sich zurück.

Ein wichtiges Standbein

Das Weihnachtsbaumgeschäft, das um 1968 begann, entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Standbein der Firma. Die Nadelbäume aus dem Schwarzwald seien besonders im Rhein-Neckar-Kreis, in dem jahrzehntelang bis Anfang 2026 eine Zweigstelle betrieben wurde, beliebt gewesen. „An den Duft, wenn die Bäume abgeladen wurden, erinnere ich mich immer noch – und an das Geräusch, wenn sie die Kohlesäcke bei uns abgekippt haben“, erzählt die 55-Jährige.

Auch heute beliefert „Engelhorn's Welt“ unter anderem noch Städte und Gemeinden mit bis zu 14 Meter hohen Weihnachtsbäumen, die man seit den 80er-Jahren selbst in Aichhalden anbaut.

Geschäftsfeld hat sich verlagert

Das Unternehmen vor 75 Jahren gegründet haben ihre Großeltern. Vom Holz- und Kohleverkauf über den Lebensmittelverkauf – früher wurden beispielsweise Äpfel per Leiterwagen ans Krankenhaus geliefert – verlagerte sich der Fokus auf Brennstoffe, Pflanzen und Logistik. So entstand in den 80er-Jahren auch ein Gartencenter.

Da sei man über den Weihnachtsbaumverkauf irgendwie reingerutscht, erzählt Engelhorn-Jackl lachend. Und war zeitweise ziemlich erfolgreich: „Thujen haben wir mal bundesweit ausgeliefert. Das war wirklich eine einzigartige Zeit“, so die Geschäftsführerin. „Der Gartencenter-Bereich hat eine Menge Spaß gemacht, wenn er auch sehr zeitintensiv war. Aber die Konkurrenz durch Supermärkte und Discounter hat uns in die Knie gezwungen.“

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Deshalb wurde das Gartencenter 2020 geschlossen. Dafür liegt der Fokus des Unternehmens jetzt zunehmend auf den Themen (Problem-)Fällungen sowie Landschafts- und Gartenbau – von Pflanz- und Pflasterarbeiten über Rollrasen bis zu Mauern und Zäunen. Nicht zuletzt, weil Ehemann Gerhard – seit rund 30 Jahren ebenfalls im Unternehmen tätig – gelernter Forstwirt ist und das nötige Know-how mitbringt.

Einer der letzten kleinen Heizöllieferanten

Und auch wenn die Heizölbranche nach einem Push durch die Energiekrise mit dem Wärmegesetz wieder eingebrochen sei, hänge sie daran nach wie vor, gibt Engelhorn-Jackl zu. Schließlich sei sie mit diesem Geschäftszweig aufgewachsen, pflege zahlreiche Kundenbeziehungen schon über viele Jahre und halte einen „gesunden Energiemix“ für sinnvoll.

Schließlich gelte es, für den Kunden unter Abwägung von Kosten und Nutzen die beste Lösung zu finden. „Das Menschliche, diese Kundennähe, macht uns aus“, meint Melanie Engelhorn-Jackl. Da sei es schade, dass es für den Einzelhandel immer schwieriger werde, zumal man immer mehr Auflagen erfüllen müsse. „Die Bürokratie ist erdrückend, und dadurch fehlt uns Zeit für das Wichtigste: Zeit für den Kunden.“

Mittlerweile sei man einer der letzten kleinen Heizöllieferanten. „Da läuft politisch leider auch so viel schief“, bedauert sie. Auch was neue Möglichkeiten angehe: So fahre man bereits mit HVO-Diesel, beim Thema HVO-Heizöl werde man jedoch ausgebremst. Dennoch hofft sie, irgendwann auch E-Fuels vertreiben zu können, sagt die 55-Jährige.

Breit aufgestellt

Das Erfolgsrezept von „Engelhorn's Welt“ scheint jedenfalls darin zu liegen, dass man sich immer wieder neu erfindet, ohne dabei in Gewässern zu fischen, die völlig unbekannt sind. „Wir konnten immer auf vorhandenes Know-how aufbauen, sind aber auch immer mal wieder ein Risiko eingegangen und wurden dafür belohnt“, erklärt Engelhorn-Jackl. Und sich breit aufzustellen, habe einen entscheidenden Vorteil: „Ein Geschäftszweig läuft immer.“

Aktuell beschäftigt das Unternehmen zehn Mitarbeiter und sucht Verstärkung im Garten- und Landschaftsbau. Genau dieser Bereich soll künftig weiter wachsen.

Tag der offenen Tür

Einblick in das Geschäftsfeld gibt es anlässlich des Jubiläums beim Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Juli, ab 13 Uhr. Geboten wird Wissenswertes zu den Themen Zaunsysteme, Weihnachtsbäume aus eigenem Anbau, Garten- und Landschaftsbau, E-Fuels und HVO. Außerdem gibt es einen Kettensägenkünstler, eine Hüpfburg, einen Streichelzoo mit Shropshire-Schafen, die zur Beweidung eingesetzt werden, und Live-Musik ab 18.30 Uhr.

Entwicklung von „Engelhorn's Welt“

In den 1940er-Jahren betrieb die Familie Engelhorn einen landwirtschaftlichen Hof mit Pension in Alpirsbach-Reutin. Anfang der 50er legte Peter Engelhorn den Grundstein für den heutigen Betrieb in der Aistaiger Bergstraße. 1955 entstand der erste Lagerschuppen für Holz und Kohle, danach wurde das Sortiment um Lebensmittel sowie Futtermittel und Dünger erweitert. Eine zeitweise betriebene Wäscherei wurde 1962 wieder aufgegeben.

Ende der 60er-Jahre begann der Aufbau des Weihnachtsbaumgeschäfts. In den 70ern wuchs der Heizölhandel stark. Das Lebensmittelgeschäft wurde aufgegeben und der Fokus auf Brennstoffe, Pflanzen und Logistik gelegt. Zudem wurde eine Zweigstelle im Rhein-Neckar-Kreis aufgebaut, wo die Wurzeln der Familie liegen.

Seit 1978 baut das Familienunternehmen eigene Weihnachtsbäume in Aichhalden an. In den 80er-Jahren kamen Blumen dazu, und „Engelhorn's Welt“ wurde zum Gartencenter weiterentwickelt. 1990 trat Reinhold Engelhorn das Erbe seines Vaters Peter an, und in Neulußheim entstand ein Gartencenter mit großen Lagerflächen.

Ab 1996 wurde der Holzhandel weiter ausgebaut und um Gartenservice und Problemfällungen ergänzt. Anfang der 2000er-Jahre erweiterte man das Sortiment um Holz- und Rindenbriketts. 2020 wurde das Gartencenter aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen und dafür der Bereich Garten- und Landschaftspflege weiter ausgebaut. Fünf Jahre später hat Melanie Engelhorn-Jackl die Geschäftsführung übernommen. Anfang 2026 wurde die Zweigstelle in Neulußheim geschlossen, um sich auf das Hauptgeschäft in Aistaig zu konzentrieren.