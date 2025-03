Knackig voll war das Welschdorf von Diana Schuler und Oliver Moosmann bei ihrer Feier zum neunjährigen Bestehen mit zwei Rockabilly-Bands in ihrem Gasthaus in Hinterlehengericht.

Zur Feier des Jubiläums trat die Band auf, die damals vor neun Jahren den Abend eröffnet hatte – die Buffalo Chips. Aber zuerst heizten die „Rhine Valley Ramblers“ die Stimmung an mit eigenen Rockabilly-Titeln, wie ihrer großmäuligen „Big talking Mama“. Zu zwei Gitarristen lieferten Bass und Schlagzeug den rockigen Rhythmus und dabei ging schon die Post ab, so dass noch Zugaben fällig waren.

Lesen Sie auch

Vom Rhein zur Donau gewechselt

Mit „Road of Change“ wechselten die Bands vom Rhein an die Donau mit den Buffalo Chips, die an einen Auftritt bei Randale Records in der längst verflossenen Forellenstube erinnerten – lang ist es her.

Aber die Fans von Rockabilly mit schwarz-weißen Tanzschuhen und weiten Blümchen-Kleidern sind im Welschdorf an der richtigen Adresse und so war viel Bewegung vor der Bühne. Röby am Bass, Matze an Mikro mit Gitarre und Jörg am Schlagzeug sorgten für den richtigen Rhythmus für die hübschen und stattlichen „Brown Eyed Handsome Girls“ von Chuck Berry. Das „Hip Hip Hurray“ für die Supersonic Mamas war noch ziemlich lange zu hören im Welschdorf, aber 25 Jahre sind auch eine lange Zeit.