Jubiläum im Kreis Calw: Zehn Jahre Hospizdienst der Malteser im Kreis Calw

Der Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst der Malteser im Landkreis Calw hat sein zehnjähriges Bestehen begangen.

Seit 2015 begleiten ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und -begleiter Kinder und Jugendliche, die selbst lebensverkürzt erkrankt sind oder von einer engen Bezugsperson Abschied nehmen müssen.

Wenn nichts mehr ist, wie es war

Sie bringen ein Stück Normalität und Ruhe in den Alltag, wenn nichts mehr ist, wie es war. Sie basteln, machen kleine Ausflüge, gehen auf den Spielplatz und sind offen für Fragen und Sorgen.

Die Trauerangebote für Kinder und Jugendliche bieten einen geschützten Raum, sich allein oder in einer Trauergruppe gemeinsam mit Gleichaltrigen auszutauschen.

„Unser Angebot ist niedrigschwellig. Schnell, unkompliziert und kostenfrei Unterstützung zu bekommen, ist für Familien am Rande ihrer Kräfte sehr wertvoll“, betont Annika Frech, Koordinatorin des Dienstes. „Wir möchten den Familien Halt geben und zeigen: Ihr seid nicht allein.“

Mitarbeiter als Seele des Dienstes

Und weiter: „Ich danke allen ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen, die mit Herz, Zeit und Engagement den Familien zur Seite stehen. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre die Arbeit nicht möglich. Sie sind die Seele des Dienstes.“

„Wir sind eine große Gruppe mit ganz verschiedenen Menschen“, erzählt Sonja Benzinger, eine der qualifizierten Trauerbegleiterinnen. „So können wir schauen: Wer passt zu welchem Kind. Auch die Gemeinschaft untereinander ist sehr wichtig.“

Von Anfang an ist Elke Zeh als Ehrenamtliche mit dabei: „Mir macht es auch noch nach zehn Jahren Freude, mich in diesem Ehrenamt zu engagieren. Zu wissen: Du wirst gebraucht, du kannst helfen, wenn es Menschen nicht gut geht – das gibt mir selbst viel Kraft.“

Unsere Empfehlung für Sie Hospizgruppe Nagold Dirk Schmelzle leitet ambulanten Hospizdienst der Malteser Seit Anfang des Jahres tragen die Malteser die Verantwortung für die Hospizgruppe Nagold. Unter neuer Leitung setzt man auf bewährte und neue Ehrenamtliche.

Volker Groß erzählt: „Männer sind im Hospizdienst eher selten. Ich finde es wichtig, den Jugendlichen und Kindern zu zeigen: Auch als Mann kann man Gefühle zeigen und durch schwere Zeiten mitgehen. Gerade Jungs brauchen manchmal einen männlichen Ansprechpartner.“ Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ist unerlässlich. Leonie Nitsche vom Hospiz St. Michael betont, „palliative Versorgung kann nur ganzheitlich und interdisziplinär funktionieren.“ Kirsten Kastner, Leiterin der Notfallseelsorge, ist dankbar „dass sie nach ihren Einsätzen im Akutfall an den Kinderhospizdienst weiter verweisen können.“

Weitere Informationen zum Hospizdienst

Der Der Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst

im Landkreis Calw besteht seit 2015. Träger ist der Malteser Hilfsdienst e.V., Koordinatorin ist Annika Frech. Es gibt 24 qualifizierte ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und -begleiter – davon sind vier zusätzlich als Trauerbegleiterinnen qualifiziert.