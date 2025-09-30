Jubiläum im Kreis Calw: Feier unter dem Motto „Macht euch keine Sorgen“

Das Jubiläum der Erlacher Höhe war für viele Menschen, unter ihnen die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken, Grund genug, einen Gottesdienst der etwas anderen Art zu erleben. Die Feier stand unter dem Motto „Macht euch keine Sorgen“ – eine Aufforderung angelehnt an das Matthäus Evangelium (6.25). Diese Schrift wurde regelrecht zelebriert mit schönen Bildern von Lilien, Tieren und Menschen, die auf die Leinwand projiziert wurden, und untermalt von leichter Musik. „ Sorget Euch nicht um Euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht, was ihr anziehen werdet.“ Eine menschliche Eigenschaft stand im Vordergrund und so im Lichte dieser Veranstaltung: Dankbarkeit.

Eine Karte voller Dankbarkeit Nach dem Orgelvorspiel, in welchem die Tonfolge des „Happy Birthday“ heraus zu hören war, schrieben die Gäste in den Kirchenbänken auf eine Karte, wofür sie besonders dankbar sind. Diese Gedanken waren so verschieden, wie Menschen sich voneinander unterscheiden. Es wurde „für die eigene Wohnung“, „für einen fürsorglichen Mann,“ „für die beste Frau,“ „für die eigene Gesundheit,“ „für eine noch intakte Umwelt,“ „für die vielen ehrenamtlich tätigen Menschen,“ „für den Zugang zu Bildung“, aber auch für „Frieden und Freiheit in Deutschland, wie es anderswo undenkbar ist“ gedankt. Die Karten wurden in der Kirche auf eine Leine zum Nachlesen aufgehängt.

Wolfgang Sartorius hält die Predigt

Die Predigt von der Kanzel hielt Wolfgang Sartorius, der geschäftsführende Vorstand der Erlacher Höhe. Er blickte auf die Geschichte der Erlacher Höhe zurück, in dem er nochmals das Motto „Macht Euch keine Sorgen“ beleuchtete. Sorgen könnten krank und müde machen und belasten. Letztendlich stehe der Name der Erlacher Höhe „als Synonym dafür, dass niemand mehr im Freien schlafen muss“.

Aktion Bleibe für Nichtsesshafte

Eine besondere Geschichte bleibe unvergessen, so Sartorius: Als sich die Erlacher Höhe vor 40 Jahren in Calw niederließ, riefen Bürger die „Aktion Bleibe“ ins Leben. Man wollte sich um Nichtsesshafte kümmern und ihnen „zu einem Dach über dem Kopf verhelfen.“ In der Folge wurde bald die erste behindertengerechte Wohnung in Calw erworben.

Der Gottesdienstbesucher Lothar Hudy erinnert sich: „Ich habe diese Menschen damals noch selbst gesehen, wie sie unter der Brücke schliefen, weil es dort nicht so kalt war.“ Neben dem Blick zurück auf vier Jahrzehnte Erlacher Höhe ging Sartorius warnend auf die gegenwärtige Bürgergeld-Diskussion ein. Der Dank galt den Mitarbeitern, den ehrenamtlich Tätigen, den vielen Unterstützern, Spendern und Freunden, die die Erlacher Höhe begleitet und unterstützt haben.

Ein musikalisches Trio (Klavier, Percussion, Gitarre und Gesang) lud die Gottesdienstbesucher dazu ein mitzusingen, was diese zu den Liedern „Du großer Gott“, „Zehntausend Gründe“ sowie „Lege Deine Sorgen nieder“ kräftig taten. Um sich am Ende des Jubiläums-Gottesdienstes am großen Snack-Buffet zum Austausch weiterer Gedanken zu treffen.