Jubiläum im Kreis Calw: Feier unter dem Motto „Macht euch keine Sorgen“

In der Calwer Stadtkirche wurde ein besonderer Geburtstag zelebriert: Seit 40 Jahren gibt es die Erlacher Höhe Calw-Nagold.
Das Jubiläum der Erlacher Höhe war für viele Menschen, unter ihnen die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken, Grund genug, einen Gottesdienst der etwas anderen Art zu erleben. Die Feier stand unter dem Motto „Macht euch keine Sorgen“ – eine Aufforderung angelehnt an das Matthäus Evangelium (6.25). Diese Schrift wurde regelrecht zelebriert mit schönen Bildern von Lilien, Tieren und Menschen, die auf die Leinwand projiziert wurden, und untermalt von leichter Musik. „ Sorget Euch nicht um Euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht, was ihr anziehen werdet.“ Eine menschliche Eigenschaft stand im Vordergrund und so im Lichte dieser Veranstaltung: Dankbarkeit.