Jubiläum im Jahr 2026: CVJM Lörrach feiert 150. Geburtstag

Der CVJM Lörrach ist ein wichtiger Baustein der hiesigen Jugendarbeit. 2026 feiert er seinen 150. Geburtstag mit etlichen Veranstaltungen, unter anderem mitten in der Innenstadt.
Mit bald 150 Jahren zählt der „Christliche Verein Junger Menschen“ zu den ältesten Vereinen der Stadt – im Geist ist er trotzdem jung geblieben, das belegen allein schon seine Tätigkeitsfelder. Seit einigen Jahrzehnten wird der Lörracher CVJM insbesondere mit der Schülerarbeit auf dem Campus Rosenfels – dem Schülercafé Kamel-ion und der Schulsozialarbeit – sowie dem Engagement im Basketball in Verbindung gebracht. Darüber hinaus gestaltet er Jugendfreizeiten und Basketballcamps. Und: Mit der Basketball-Grundschulliga ist er an Lörracher Grundschulen vertreten.