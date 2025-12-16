Jubiläum im Jahr 2026: CVJM Lörrach feiert 150. Geburtstag

Der CVJM Lörrach ist ein wichtiger Baustein der hiesigen Jugendarbeit. 2026 feiert er seinen 150. Geburtstag mit etlichen Veranstaltungen, unter anderem mitten in der Innenstadt.

Mit bald 150 Jahren zählt der „Christliche Verein Junger Menschen“ zu den ältesten Vereinen der Stadt – im Geist ist er trotzdem jung geblieben, das belegen allein schon seine Tätigkeitsfelder. Seit einigen Jahrzehnten wird der Lörracher CVJM insbesondere mit der Schülerarbeit auf dem Campus Rosenfels – dem Schülercafé Kamel-ion und der Schulsozialarbeit – sowie dem Engagement im Basketball in Verbindung gebracht. Darüber hinaus gestaltet er Jugendfreizeiten und Basketballcamps. Und: Mit der Basketball-Grundschulliga ist er an Lörracher Grundschulen vertreten.

Die Veranstaltungen Vorsitzender Siegfried Burkart und der leitende Sekretär Raphael Beil freuen sich auf das Jubiläum und den Veranstaltungsreigen im kommenden Jahr. Den Auftakt macht am 6. Januar um 18 Uhr in der Neumatthalle der Neujahrsempfang. Gefeiert wird dann vor allem im Mai: am Samstag, 9. Mai, mit einem Tag in der Innenstadt, Tags darauf mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Christuskirche und vom 14. bis 17. mit der „European Open“, einem europäischen Basketballturnier der CVJM-Vereine. Am 20. Juni ist zudem ein „Jubiläumslauf“ auf dem Campus Rosenfels vorgesehen.

Gute Gelegenheiten, so der CVJM-Vorsitzende, um auch ehemalige Weggefährten wieder zu treffen, die mit den Jahren andernorts eine neue Heimat gefunden haben: „Es verbindet uns doch vieles aus der gemeinsamen Zeit im CVJM“, betont Burkart.

Die Geschichte des CVJM

Gegründet wurde der hiesige CVJM 1876 im Haus der damaligen Stadtmission. Vier junge Männer trafen sich dort mit der Absicht, einen „Jünglingsverein“ zu gründen, in dem sich Gleichgesinnte zu Bibelstunden treffen können. Mit der Zeit wurden weitere Angebote entwickelt, die junge Männer ganzheitlich – Körper, Geist und Seele – ansprechen sollten. Auch deshalb spielte Sport schon immer eine Rolle, erklärt ein Text über die Geschichte des CVJM Lörrach.

Mit Beginn des 2. Weltkriegs kam die Arbeit zum Erliegen, erst nach 1945 bildeten sich neue Gruppen. „Großen Aufschwung nahm die Sportarbeit mit der Einführung des Basketball“, so die Chronik.

Nach und nach durften schließlich auch Mädchen an den Angeboten teilnehmen –die Namensbezeichnung „Junge Männer“ wurde in „Junge Menschen“ umgewandelt. Heute, so Burkart, zählt der Verein rund 420 Mitglieder.